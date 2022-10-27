https://ria.ru/20221027/partiya-1827377480.html

Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Украине

Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Украине

Депутат федеральной земли Рейнланд-Пфальц Андреас Хартенфельс покинул ряды "Зеленых" из-за курса партии на увеличение и продление поставок немецкого оружия на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:41

2022-10-27T22:41

2022-10-27T23:22

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

рейнланд-пфальц

украина

нато

в мире

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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Депутат федеральной земли Рейнланд-Пфальц Андреас Хартенфельс покинул ряды "Зеленых" из-за курса партии на увеличение и продление поставок немецкого оружия на Украину, сообщило DPA."Мне нелегко покидать свою собственную стаю", — сказал Хартенфельс в интервью агентству. Он обосновал свое решение тем, что на последнем федеральном съезде партия распрощалась со своей пацифистской направленностью. Он подчеркнул, что ему больше не по пути со своими прежними товарищами по фракции, пусть даже одобрение "зелеными" поставок тяжелых вооружений Украине — это не тема региональной политики."В будущем, как независимый член парламента, я и далее буду выполнять свой мандат в парламенте земли и продолжать работать в своем избирательном округе", — добавил он.Ранее на партийном съезде "Зеленые" подавляющим большинством голосов проголосовали за увеличение поставок оружия на Украину. При этом делегаты отклонили несколько предложений, в которых это критиковалось как отход от пацифистских традиций партии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы для киевского режима станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221015/germaniya-1824264050.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827342576.html

россия

рейнланд-пфальц

украина

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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, рейнланд-пфальц, украина, нато, в мире