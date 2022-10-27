Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/otnosheniya-1827233609.html
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 27.10.2022
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана
Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:08
2022-10-27T16:08
валентина матвиенко
узбекистан
совет федерации рф
снг
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
САМАРКАНД, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с Матвиенко в четверг прибыла в Узбекистан для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ."Наверное, за все постсоветские годы, благодаря усилиям наших президентов, их доверительным личным отношениям, взаимопониманию, мы вышли на самый высокий уровень двустороннего сотрудничества", - заявила она в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Так, Матвиенко напомнила о Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной главами РФ и Узбекистана. Оно охватывает все сферы - не только экономику, но и культуру, молодежную политику, спорт, контакты по теме гражданского общества и межпарламентское взаимодействие, добавила она. Каждый год растёт и уровень взаимного товарооборота, инвестиции, подчеркнула парламентарий.Также Матвиенко поддержала предложение Нарбаевой по обновлению дорожной карты по взаимодействию в межпарламентской сфере на будущий год."Я полностью поддерживаю ваше предложение, нам надо на следующий 2023 год и последующие годы разработать новую дорожную карту, которая бы соответствовала уровню задач, вытекающих из всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - резюмировала она.
https://ria.ru/20221023/avtomobili-1826101128.html
https://ria.ru/20221006/orden-1821947932.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, узбекистан, совет федерации рф, снг, россия, общество
Валентина Матвиенко, Узбекистан, Совет Федерации РФ, СНГ, Россия, Общество
16:08 27.10.2022
 
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана

Спикер Совфеда Матвиенко: отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко в четверг прибыла в Узбекистан для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Сборка автомобилей - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:27
Россия заинтересована в поставках автокомпонентов из Узбекистана
"Наверное, за все постсоветские годы, благодаря усилиям наших президентов, их доверительным личным отношениям, взаимопониманию, мы вышли на самый высокий уровень двустороннего сотрудничества", - заявила она в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Так, Матвиенко напомнила о Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной главами РФ и Узбекистана. Оно охватывает все сферы - не только экономику, но и культуру, молодежную политику, спорт, контакты по теме гражданского общества и межпарламентское взаимодействие, добавила она. Каждый год растёт и уровень взаимного товарооборота, инвестиции, подчеркнула парламентарий.
Также Матвиенко поддержала предложение Нарбаевой по обновлению дорожной карты по взаимодействию в межпарламентской сфере на будущий год.
"Я полностью поддерживаю ваше предложение, нам надо на следующий 2023 год и последующие годы разработать новую дорожную карту, которая бы соответствовала уровню задач, вытекающих из всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - резюмировала она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:09
Президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени
 
Валентина МатвиенкоУзбекистанСовет Федерации РФСНГРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала