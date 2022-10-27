https://ria.ru/20221027/otnosheniya-1827233609.html
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 27.10.2022
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана
Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:08
2022-10-27T16:08
2022-10-27T16:08
валентина матвиенко
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общество
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САМАРКАНД, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с Матвиенко в четверг прибыла в Узбекистан для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ."Наверное, за все постсоветские годы, благодаря усилиям наших президентов, их доверительным личным отношениям, взаимопониманию, мы вышли на самый высокий уровень двустороннего сотрудничества", - заявила она в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Так, Матвиенко напомнила о Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной главами РФ и Узбекистана. Оно охватывает все сферы - не только экономику, но и культуру, молодежную политику, спорт, контакты по теме гражданского общества и межпарламентское взаимодействие, добавила она. Каждый год растёт и уровень взаимного товарооборота, инвестиции, подчеркнула парламентарий.Также Матвиенко поддержала предложение Нарбаевой по обновлению дорожной карты по взаимодействию в межпарламентской сфере на будущий год."Я полностью поддерживаю ваше предложение, нам надо на следующий 2023 год и последующие годы разработать новую дорожную карту, которая бы соответствовала уровню задач, вытекающих из всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - резюмировала она.
https://ria.ru/20221023/avtomobili-1826101128.html
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валентина матвиенко, узбекистан, совет федерации рф, снг, россия, общество
Валентина Матвиенко, Узбекистан, Совет Федерации РФ, СНГ, Россия, Общество
Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Узбекистана
Спикер Совфеда Матвиенко: отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне
САМАРКАНД, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне за все постсоветские годы, увеличивается товарооборот между двумя странами и инвестиции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко в четверг прибыла в Узбекистан для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ
.
"Наверное, за все постсоветские годы, благодаря усилиям наших президентов, их доверительным личным отношениям, взаимопониманию, мы вышли на самый высокий уровень двустороннего сотрудничества", - заявила она в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Так, Матвиенко напомнила о Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной главами РФ и Узбекистана. Оно охватывает все сферы - не только экономику, но и культуру, молодежную политику, спорт, контакты по теме гражданского общества и межпарламентское взаимодействие, добавила она. Каждый год растёт и уровень взаимного товарооборота, инвестиции, подчеркнула парламентарий.
Также Матвиенко поддержала предложение Нарбаевой по обновлению дорожной карты по взаимодействию в межпарламентской сфере на будущий год.
"Я полностью поддерживаю ваше предложение, нам надо на следующий 2023 год и последующие годы разработать новую дорожную карту, которая бы соответствовала уровню задач, вытекающих из всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - резюмировала она.