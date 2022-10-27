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В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка - РИА Новости, 27.10.2022
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В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка - РИА Новости, 27.10.2022
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:48
2022-10-27T20:48
оспа обезьян
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны."Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице", - отмечает СМИ.Всего в Аргентине выявлено 627 случаев заражения.Инфектолог Барбара Броесе в интервью телеканалу сообщила, что в последние недели значительно выросло число заражений. "Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было", - сказала она.По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.
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оспа обезьян, в мире, аргентина
Оспа обезьян, В мире, Аргентина
20:48 27.10.2022
 
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

Минздрав Аргентины выявил первый случай заражения оспой обезьян у десятилетнего ребенка

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны.
"Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице", - отмечает СМИ.
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Всего в Аргентине выявлено 627 случаев заражения.
Инфектолог Барбара Броесе в интервью телеканалу сообщила, что в последние недели значительно выросло число заражений. "Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было", - сказала она.
По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.
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