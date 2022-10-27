https://ria.ru/20221027/ospa-1827360232.html
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка - РИА Новости, 27.10.2022
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:48
2022-10-27T20:48
2022-10-27T20:48
оспа обезьян
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны."Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице", - отмечает СМИ.Всего в Аргентине выявлено 627 случаев заражения.Инфектолог Барбара Броесе в интервью телеканалу сообщила, что в последние недели значительно выросло число заражений. "Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было", - сказала она.По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.
https://ria.ru/20220921/ospa-1818477631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, в мире, аргентина
Оспа обезьян, В мире, Аргентина
В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Минздрав Аргентины выявил первый случай заражения оспой обезьян у десятилетнего ребенка
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт – РИА Новости.
Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN
со ссылкой на Минздрав страны.
"Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице", - отмечает СМИ.
Всего в Аргентине выявлено 627 случаев заражения.
Инфектолог Барбара Броесе в интервью телеканалу сообщила, что в последние недели значительно выросло число заражений. "Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было", - сказала она.
По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.