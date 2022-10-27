https://ria.ru/20221027/ospa-1827360232.html

В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка - РИА Новости, 27.10.2022

В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:48

2022-10-27T20:48

2022-10-27T20:48

оспа обезьян

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян у ребенка выявлен в Аргентине, он чувствует себя хорошо, сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав страны."Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице", - отмечает СМИ.Всего в Аргентине выявлено 627 случаев заражения.Инфектолог Барбара Броесе в интервью телеканалу сообщила, что в последние недели значительно выросло число заражений. "Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было", - сказала она.По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.

https://ria.ru/20220921/ospa-1818477631.html

аргентина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, аргентина