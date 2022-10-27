https://ria.ru/20221027/oshibka-1827076933.html

В Европе указали на роковую ошибку киевских властей

В Европе указали на роковую ошибку киевских властей - РИА Новости, 27.10.2022

В Европе указали на роковую ошибку киевских властей

Нескольким поколениям украинцев придется расплачиваться за взятые киевскими властями у Запада кредиты, пишет испанское издание Rebelión. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T05:52

2022-10-27T05:52

2022-10-27T10:06

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Нескольким поколениям украинцев придется расплачиваться за взятые киевскими властями у Запада кредиты, пишет испанское издание Rebelión.Причем, отмечает издание, для погашения старых кредитов Украине придется брать новые "на еще более грабительских условиях", так что долг продолжит расти, а социальная ответственность государства будет стремиться к нулю. В результате стране придется отдавать кредиторам предприятия за бесценок.В конечном счете настоящими бенефициарами этих займов окажутся западные компании, уверен автор."Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой", — заключается в статье.В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита в следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221027/bespokoystvo-1827072612.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато, сша