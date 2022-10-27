05:52 27.10.2022 (обновлено: 10:06 27.10.2022)
В Европе указали на роковую ошибку киевских властей
Rebelión: за взятые Киевом кредиты придется расплачиваться нескольким поколениям украинцев
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка американских гаубиц M777 для Украины
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка американских гаубиц M777 для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Нескольким поколениям украинцев придется расплачиваться за взятые киевскими властями у Запада кредиты, пишет испанское издание Rebelión.
"Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений", — говорится в статье.
Причем, отмечает издание, для погашения старых кредитов Украине придется брать новые "на еще более грабительских условиях", так что долг продолжит расти, а социальная ответственность государства будет стремиться к нулю. В результате стране придется отдавать кредиторам предприятия за бесценок.
В конечном счете настоящими бенефициарами этих займов окажутся западные компании, уверен автор.
"Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой", — заключается в статье.
В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита в следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.
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