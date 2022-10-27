Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:49
2022-10-27T22:24
в мире
владимир путин
россия
южная корея
украина
ситуация в днр и лнр
международный дискуссионный клуб "валдай"
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827340204_0:108:3449:2048_1920x0_80_0_0_97dd82f5d97811280a036be43fbbacf1.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ начала такие поставки в КНДР.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ."А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html
россия
южная корея
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827340204_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4599baabd3eaba09fb2711091cd3ece8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, южная корея, украина, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Южная Корея, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Специальная военная операция на Украине
20:49 27.10.2022 (обновлено: 22:24 27.10.2022)
 
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины

Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о КНДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ начала такие поставки в КНДР.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ.
"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", - сказал Путин.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
20:26
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияЮжная КореяУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала