https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:49
2022-10-27T20:49
2022-10-27T22:24
в мире
владимир путин
россия
южная корея
украина
ситуация в днр и лнр
международный дискуссионный клуб "валдай"
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ начала такие поставки в КНДР.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ."А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html
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в мире, владимир путин, россия, южная корея, украина, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Южная Корея, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Специальная военная операция на Украине
20:49 27.10.2022 (обновлено: 22:24 27.10.2022)
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о КНДР