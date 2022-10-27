https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html

Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины

Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:49

2022-10-27T20:49

2022-10-27T22:24

в мире

владимир путин

россия

южная корея

украина

ситуация в днр и лнр

международный дискуссионный клуб "валдай"

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину вопросом о том, как бы они отнеслись к тому, если бы вдруг РФ начала такие поставки в КНДР.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ."А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

россия

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в мире, владимир путин, россия, южная корея, украина, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"