https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827313561.html
Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия
Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия
Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:41
2022-10-27T18:41
2022-10-27T18:41
владимир путин
россия
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
ядерное оружие
безопасность
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", - сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", ядерное оружие, безопасность
Владимир Путин, Россия, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ядерное оружие, Безопасность
Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия
Путин: Россия инициативно никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия