https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827313561.html

Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия

Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия

Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:41

2022-10-27T18:41

2022-10-27T18:41

владимир путин

россия

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

ядерное оружие

безопасность

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", - сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", ядерное оружие, безопасность