https://ria.ru/20221027/orly-1826938109.html

"Это элита армии". Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной

"Это элита армии". Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной - РИА Новости, 27.10.2022

"Это элита армии". Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной

США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе. Пентагон перебросил в Румынию передовое соединение — 101-ю воздушно-десантную дивизию... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:10

специальная военная операция на украине

безопасность

александр вучич

украина

сша

румыния

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/109087/71/1090877136_0:55:2864:1666_1920x0_80_0_0_2e1bcf69049ef5b1516ef7a2064bcd5b.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе. Пентагон перебросил в Румынию передовое соединение — 101-ю воздушно-десантную дивизию. Формально — для участия в учениях с союзниками и защиты "восточного фланга НАТО". На деле же американцы готовятся решать совсем другие задачи.Идеальный штормОб этом маневре сообщил заместитель командира дивизии бригадный генерал Джон Любас в интервью телеканалу CBS. Бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", отметил он.Его откровенность вызвала в Вашингтоне переполох. Там поспешили заверить, что это "полностью исключено".Постпред при НАТО Джулианна Смит повторила: Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой. Воевать с Россией американское командование не собирается.Однако "кричащих орлов" — как называют десантников 101-й — направили на восточноевропейские рубежи неспроста."Речь идет о дислокации 4700 солдат под предлогом беспрецедентных военных учений, — поясняет обозреватель панарабского спутникового канала "Аль Маядин" Ахмад Хадж Али. — И командир говорит о пересечении границы. Вот вам и ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война. Она, по сути, уже началась".Встревожены не только эксперты, но и европейские политики. В частности, президент Сербии Александр Вучич назвал сложившуюся ситуацию "идеальным штормом"."Американцы прислали самое лучшее подразделение, привезли в Румынию целую дивизию и разместили в нескольких километрах от границы с Украиной. Ясно, что дело может дойти до прямого столкновения", — сказал он.Всерьез не восприниматьДоктор исторических наук Алексей Малашенко считает, что громкое заявление командира 101-й дивизии — лишь бравада."Это такая военно-пропагандистская болтовня, — объясняет он. — Ну хочется поговорить командиру дивизии. Однако кто он такой? Выпил лишнего виски или его подначили журналисты, вот и сказал. Это не более чем фигура речи. Я бы не делал далеко идущих выводов".По словам эксперта, НАТО и США сейчас меньше всего заинтересованы в эскалации на Украине. "Любой полковник и генерал может болтать что угодно", но воспринимать их слова всерьез нельзя.На Западе, уточняет он, прекрасно понимают, что любые агрессивные действия в отношении России могут очень быстро привести к обмену ядерными ударами. В такой войне победителей быть не может.Богатый опытТем не менее 101-я воздушно-десантная дивизия — действительно одна из самых элитных в Вооруженных силах США. Американские десантники высаживались в Нормандии в июне 1944-го, участвовали в операции "Маркет Гарден", отличились при обороне Бастони во время сражения в Арденнах. После Второй мировой соединение расформировали и вернули в сухопутные войска в 1954-м. Бойцы грамотные, прекрасно обученные и мотивированные.Воевали во Вьетнаме, однако ни разу не высаживались там с парашютами. Десантников доставляли на поле боя вертолеты UH-1 Iroquois. Именно из бойцов дивизии набирали "туннельных крыс" — специально подготовленных худощавых военнослужащих, зачищавших от партизан подземные укрепления Вьетконга.Кроме того, 101-я вторгалась в Ирак в марте 2003-го. Брала города Кербела и Наджаф, оказавшиеся в глубоком тылу американских войск. После завершения активных боев подразделения дивизии еще несколько лет оставались в стране.Сейчас это соединение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Штаб, три бригадные боевые группы, артиллерия, армейская авиация, подразделения обеспечения.Тяжелого вооружения, в частности танков, нет. Личный состав передвигается на БМП и БТР. Впрочем, задача десантников — не штурмовать города и укрепрайоны, а действовать налегке в тылу противника. И с этим у них проблем пока не возникало."Кричащие орлы", по словам аналитиков, — крайне серьезный противник, способный противостоять лучшим российским подразделениям. Спустит ли их Пентагон с поводка — пока очень большой вопрос.

https://ria.ru/20221026/pentagon-1826791635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/ssha-1826096326.html

https://ria.ru/20150302/1049406686.html

https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826921397.html

украина

сша

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, александр вучич, украина, сша, румыния, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы сша, uh-1 (вертолет)