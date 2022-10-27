Названа опасность старых мобильных номеров
Эксперт Раевский посоветовал удалить из всех приложений номер, от которого вы отказались
© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сотовые операторы имеют в распоряжении ограниченное количество номеров телефонов, поэтому есть шанс, что вы можете получить чей-то старый номер, и это может привести к неприятным последствиям, заявил "Прайму" генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.
"Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на "карантине", срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов", — пояснил Раевский.
Но даже после этого срока у нового владельца могут возникнуть несколько проблем: так, ему могут позвонить контакты прошлого хозяина номера, будь то организация или человек. Не стоит пугаться, достаточно объяснить, что номер уже не принадлежит предыдущему абоненту. Если звонки не стихают, лучше обратиться к сотовому оператору для смены номера, советует эксперт.
Гораздо большую угрозу несут привязки старого номера к аккаунтам в соцсетях, а также в приложениях. В таких случаях новый владелец может получить доступ даже к банковским сервисам, предупредил Раевский.
Поэтому, если вы решили отказаться от своего текущего номера, незамедлительно отвяжите его от всех аккаунтов в Сети и удалите из всех приложений, которыми вы пользовались, заключил собеседник агентства.