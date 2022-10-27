https://ria.ru/20221027/opasno-1827064961.html

Названа опасность старых мобильных номеров

Названа опасность старых мобильных номеров - РИА Новости, 27.10.2022

Названа опасность старых мобильных номеров

Сотовые операторы имеют в распоряжении ограниченное количество номеров телефонов, поэтому есть шанс, что вы можете получить чей-то старый номер, и это может... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T01:15

2022-10-27T01:15

2022-10-27T01:15

общество

технологии

россия

zecurion

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сотовые операторы имеют в распоряжении ограниченное количество номеров телефонов, поэтому есть шанс, что вы можете получить чей-то старый номер, и это может привести к неприятным последствиям, заявил "Прайму" генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.Но даже после этого срока у нового владельца могут возникнуть несколько проблем: так, ему могут позвонить контакты прошлого хозяина номера, будь то организация или человек. Не стоит пугаться, достаточно объяснить, что номер уже не принадлежит предыдущему абоненту. Если звонки не стихают, лучше обратиться к сотовому оператору для смены номера, советует эксперт.Гораздо большую угрозу несут привязки старого номера к аккаунтам в соцсетях, а также в приложениях. В таких случаях новый владелец может получить доступ даже к банковским сервисам, предупредил Раевский.Поэтому, если вы решили отказаться от своего текущего номера, незамедлительно отвяжите его от всех аккаунтов в Сети и удалите из всех приложений, которыми вы пользовались, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

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общество, технологии, россия, zecurion, смартфоны