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ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022
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ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО
Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:51
2022-10-27T22:51
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если Совет Безопасности такое расследование инициирует, заявил на заседании СБ заместитель высокого представителя по проблемам разоружения Адэдэджи Эбо.Ранен Россия обратилась в Совбез с официальной жалобой на нарушение Киевом и США обязательств в рамках КБТО в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.РФ также внесла в Совбез проект резолюции о создании комиссии в составе всех членов СБ по расследованию в свете обвинений в адрес США и Украины касательно несоблюдения ими обязательств в рамках КБТО. Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий."Если Совет инициирует расследование, офис ООН по проблемам разоружения готов оказать ему поддержку", - сказал Эбо.Вместе с тем он указал, что "у ООН нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для проверки информации" о нарушениях Киевом и США обязательств в рамках КБТО.
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в мире, киев, оон, сша, россия
В мире, Киев, ООН, США, Россия
22:51 27.10.2022
 
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО

Офис ООН по разоружению готов поддержать расследование исполнения США и Киевом правил КБТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если Совет Безопасности такое расследование инициирует, заявил на заседании СБ заместитель высокого представителя по проблемам разоружения Адэдэджи Эбо.
Ранен Россия обратилась в Совбез с официальной жалобой на нарушение Киевом и США обязательств в рамках КБТО в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.
РФ также внесла в Совбез проект резолюции о создании комиссии в составе всех членов СБ по расследованию в свете обвинений в адрес США и Украины касательно несоблюдения ими обязательств в рамках КБТО. Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий.
"Если Совет инициирует расследование, офис ООН по проблемам разоружения готов оказать ему поддержку", - сказал Эбо.
Вместе с тем он указал, что "у ООН нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для проверки информации" о нарушениях Киевом и США обязательств в рамках КБТО.
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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