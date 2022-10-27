https://ria.ru/20221027/oon-1827378954.html

ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО

ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022

ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО

Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:51

2022-10-27T22:51

2022-10-27T22:51

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ООН, 27 окт – РИА Новости. Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если Совет Безопасности такое расследование инициирует, заявил на заседании СБ заместитель высокого представителя по проблемам разоружения Адэдэджи Эбо.Ранен Россия обратилась в Совбез с официальной жалобой на нарушение Киевом и США обязательств в рамках КБТО в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.РФ также внесла в Совбез проект резолюции о создании комиссии в составе всех членов СБ по расследованию в свете обвинений в адрес США и Украины касательно несоблюдения ими обязательств в рамках КБТО. Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий."Если Совет инициирует расследование, офис ООН по проблемам разоружения готов оказать ему поддержку", - сказал Эбо.Вместе с тем он указал, что "у ООН нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для проверки информации" о нарушениях Киевом и США обязательств в рамках КБТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, оон, сша, россия