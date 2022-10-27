https://ria.ru/20221027/oon-1827378954.html
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО
Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:51
2022-10-27T22:51
2022-10-27T22:51
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если Совет Безопасности такое расследование инициирует, заявил на заседании СБ заместитель высокого представителя по проблемам разоружения Адэдэджи Эбо.Ранен Россия обратилась в Совбез с официальной жалобой на нарушение Киевом и США обязательств в рамках КБТО в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.РФ также внесла в Совбез проект резолюции о создании комиссии в составе всех членов СБ по расследованию в свете обвинений в адрес США и Украины касательно несоблюдения ими обязательств в рамках КБТО. Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий."Если Совет инициирует расследование, офис ООН по проблемам разоружения готов оказать ему поддержку", - сказал Эбо.Вместе с тем он указал, что "у ООН нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для проверки информации" о нарушениях Киевом и США обязательств в рамках КБТО.
https://ria.ru/20221027/oon-1827075284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, оон, сша, россия
В мире, Киев, ООН, США, Россия
ООН готова поддержать расследование исполнения США и Киевом положений КБТО
Офис ООН по разоружению готов поддержать расследование исполнения США и Киевом правил КБТО
ООН, 27 окт – РИА Новости. Офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), если Совет Безопасности такое расследование инициирует, заявил на заседании СБ заместитель высокого представителя по проблемам разоружения Адэдэджи Эбо.
Ранен Россия
обратилась в Совбез с официальной жалобой на нарушение Киевом и США обязательств в рамках КБТО в контексте их военно-биологической деятельности на Украине
.
РФ также внесла в Совбез проект резолюции о создании комиссии в составе всех членов СБ по расследованию в свете обвинений в адрес США и Украины касательно несоблюдения ими обязательств в рамках КБТО. Москва
ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном
и Киевом обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий.
"Если Совет инициирует расследование, офис ООН по проблемам разоружения готов оказать ему поддержку", - сказал Эбо.
Вместе с тем он указал, что "у ООН нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для проверки информации" о нарушениях Киевом и США обязательств в рамках КБТО.