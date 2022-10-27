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Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза - РИА Новости, 27.10.2022
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Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза
Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза - РИА Новости, 27.10.2022
Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза
Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:49
2022-10-27T21:49
в мире
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россия
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магатэ
оон
ирак
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина подумать об изменении структуры всемирной организации."Прилагается множество усилий для того, чтобы реформировать ООН. Мы поддерживаем любую реформу ООН и Совета Безопасности. Международный комитет ООН ведет работу в этом направлении", - сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал подумать о том, чтобы обновленная структура ООН и ее Совбеза отражала многообразие мировых регионов. Российский лидер подчеркнул, что от таких регионов, как Азия, Африка и Латинская Америка, в мире завтрашнего дня будет зависеть "намного больше", чем принято считать сегодня.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
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в мире, владимир путин, россия, вашингтон (штат), магатэ, оон, ирак
В мире, Владимир Путин, Россия, Вашингтон (штат), МАГАТЭ, ООН, Ирак
21:49 27.10.2022
 
Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза

Постпред Ирака аль-Улюм: страна поддерживает призыв Путина к изменению структуры ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина подумать об изменении структуры всемирной организации.
"Прилагается множество усилий для того, чтобы реформировать ООН. Мы поддерживаем любую реформу ООН и Совета Безопасности. Международный комитет ООН ведет работу в этом направлении", - сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал подумать о том, чтобы обновленная структура ООН и ее Совбеза отражала многообразие мировых регионов. Российский лидер подчеркнул, что от таких регионов, как Азия, Африка и Латинская Америка, в мире завтрашнего дня будет зависеть "намного больше", чем принято считать сегодня.
Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
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