Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза
Постпред Ирака аль-Улюм: страна поддерживает призыв Путина к изменению структуры ООН
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина подумать об изменении структуры всемирной организации.
"Прилагается множество усилий для того, чтобы реформировать ООН. Мы поддерживаем любую реформу ООН и Совета Безопасности. Международный комитет ООН ведет работу в этом направлении", - сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал подумать о том, чтобы обновленная структура ООН и ее Совбеза отражала многообразие мировых регионов. Российский лидер подчеркнул, что от таких регионов, как Азия, Африка и Латинская Америка, в мире завтрашнего дня будет зависеть "намного больше", чем принято считать сегодня.
Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.