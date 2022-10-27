https://ria.ru/20221027/oon-1827371581.html

Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза

Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза - РИА Новости, 27.10.2022

Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза

Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:49

2022-10-27T21:49

2022-10-27T21:49

в мире

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

магатэ

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ирак

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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак поддерживает идею реформирования ООН и Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель страны Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина подумать об изменении структуры всемирной организации."Прилагается множество усилий для того, чтобы реформировать ООН. Мы поддерживаем любую реформу ООН и Совета Безопасности. Международный комитет ООН ведет работу в этом направлении", - сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал подумать о том, чтобы обновленная структура ООН и ее Совбеза отражала многообразие мировых регионов. Российский лидер подчеркнул, что от таких регионов, как Азия, Африка и Латинская Америка, в мире завтрашнего дня будет зависеть "намного больше", чем принято считать сегодня.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.

https://ria.ru/20221027/oon-1827075284.html

россия

вашингтон (штат)

ирак

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, вашингтон (штат), магатэ, оон, ирак