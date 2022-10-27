https://ria.ru/20221027/oon-1827359771.html

Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН

Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН

Международные правила есть – устав ООН, надо, чтобы все их соблюдали и одинаково понимали, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:46

2022-10-27T20:46

2022-10-27T20:46

россия

оон

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международные правила есть – устав ООН, надо, чтобы все их соблюдали и одинаково понимали, заявил президент России Владимир Путин."Они есть, они заложены в устав Организации Объединенных Наций, и эти правила называются "международное право". Нужно просто, чтобы все соблюдали, одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Также Путин отметил, что мир капитальным образом меняется, а потому нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, которые складываются в мире.

https://ria.ru/20220909/oon-1815595555.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"