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Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН
Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН
Международные правила есть – устав ООН, надо, чтобы все их соблюдали и одинаково понимали, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:46
2022-10-27T20:46
россия
оон
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международные правила есть – устав ООН, надо, чтобы все их соблюдали и одинаково понимали, заявил президент России Владимир Путин."Они есть, они заложены в устав Организации Объединенных Наций, и эти правила называются "международное право". Нужно просто, чтобы все соблюдали, одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Также Путин отметил, что мир капитальным образом меняется, а потому нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, которые складываются в мире.
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россия, оон, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, ООН, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:46 27.10.2022
 
Путин назвал необходимым соблюдение устава ООН

Путин: надо, чтобы все соблюдали и понимали устав ООН как международные правила

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международные правила есть – устав ООН, надо, чтобы все их соблюдали и одинаково понимали, заявил президент России Владимир Путин.
"Они есть, они заложены в устав Организации Объединенных Наций, и эти правила называются "международное право". Нужно просто, чтобы все соблюдали, одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Также Путин отметил, что мир капитальным образом меняется, а потому нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, которые складываются в мире.
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РоссияООНВладимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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