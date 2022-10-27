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Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН
Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН - РИА Новости, 27.10.2022
Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности ООН: там должно быть... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:58
2022-10-27T18:50
в мире
оон
совет безопасности оон
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности ООН: там должно быть отражено мировое многообразие."В этой связи возможно стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай.
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"Чтобы отражало многообразие регионов": Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры СБ ООН
"Чтобы отражало многообразие регионов": Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры СБ ООН
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в мире, оон, совет безопасности оон, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:58 27.10.2022 (обновлено: 18:50 27.10.2022)
 
Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН

Президент Путин: в структуре ООН и Совбеза ООН должно быть отражено мировое многообразие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности ООН: там должно быть отражено мировое многообразие.
"В этой связи возможно стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай.
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В миреООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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