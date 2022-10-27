https://ria.ru/20221027/oon-1827287018.html

Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН

Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН - РИА Новости, 27.10.2022

Путин предложил обсудить изменение структуры ООН и Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности ООН: там должно быть... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:58

2022-10-27T17:58

2022-10-27T18:50

в мире

оон

совет безопасности оон

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности ООН: там должно быть отражено мировое многообразие."В этой связи возможно стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай.

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтобы отражало многообразие регионов": Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры СБ ООН "Чтобы отражало многообразие регионов": Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры СБ ООН 2022-10-27T17:58 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, совет безопасности оон, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"