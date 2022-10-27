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США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны - РИА Новости, 27.10.2022
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США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны
США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны - РИА Новости, 27.10.2022
США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны
США не дают Секретариату ООН инструкций, запрашивая от него проведения расследования по сюжету с беспилотниками на Украине, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:33
2022-10-27T04:33
в мире
василий небензя
россия
сша
украина
оон
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 27 окт – РИА Новости. США не дают Секретариату ООН инструкций, запрашивая от него проведения расследования по сюжету с беспилотниками на Украине, заявил на заседании СБ ООН американский зампостпреда при организации Роберт Вуд.Российский постпред Василий Небензя назвал эти рассуждения лукавыми.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.При этом он обвинил Россию и Иран в нарушении резолюцию 2231. По его словам, Иран, в нарушение резолюции 2231, предоставил России беспилотники, а Россия в нарушение этой резолюции закупила их.Небензя назвал фейком заявления о закупке иранских беспилотников.Он назвал лукавыми рассуждения "об обязанности секретариата откликаться на запросы стран-членов". "Секретариат должен откликаться на запросы стран-членов, но действовать на основе ясного и четкого мандата и Устава ООН, а не на основе пожеланий отдельных стран", - отметил Небензя.При этом он подчеркнул, что расследования на предмет исполнения резолюции 2231 запрашивают США, Франция, Великобритания, а также ФРГ, а не весь Совет Безопасности. Тогда как подобное расследование может запросить лишь совет в полном составе.
https://ria.ru/20221027/oon-1827069753.html
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в мире, василий небензя, россия, сша, украина, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бпла
В мире, Василий Небензя, Россия, США, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), БПЛА
04:33 27.10.2022
 
США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны

Зампостпреда США Вуд: Америка не дает инструкций Секретариату ООН по расследованию по БПЛА

© AP Photo / Mary AltafferДелегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 27 окт – РИА Новости. США не дают Секретариату ООН инструкций, запрашивая от него проведения расследования по сюжету с беспилотниками на Украине, заявил на заседании СБ ООН американский зампостпреда при организации Роберт Вуд.
Российский постпред Василий Небензя назвал эти рассуждения лукавыми.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 01:40
Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.
Как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
"Запросы Соединенных Штатов и других членов совета не были "инструкциями". Они, как и бесчисленное множество других запросов, адресованных генеральному секретарю государствами-членами ООН, были просьбами о том, чтобы он принял соответствующие меры", - сказал Вуд.
При этом он обвинил Россию и Иран в нарушении резолюцию 2231. По его словам, Иран, в нарушение резолюции 2231, предоставил России беспилотники, а Россия в нарушение этой резолюции закупила их.
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 03:49
Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА
Небензя назвал фейком заявления о закупке иранских беспилотников.
"Особенно трогательно слышать обвинения в нарушении Россией резолюции 2231 от США – главного нарушителя данной резолюции", - сказал российский постпред.
Он назвал лукавыми рассуждения "об обязанности секретариата откликаться на запросы стран-членов". "Секретариат должен откликаться на запросы стран-членов, но действовать на основе ясного и четкого мандата и Устава ООН, а не на основе пожеланий отдельных стран", - отметил Небензя.
При этом он подчеркнул, что расследования на предмет исполнения резолюции 2231 запрашивают США, Франция, Великобритания, а также ФРГ, а не весь Совет Безопасности. Тогда как подобное расследование может запросить лишь совет в полном составе.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 01:21
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
 
В миреВасилий НебензяРоссияСШАУкраинаООНСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)БПЛА
 
 
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