https://ria.ru/20221027/oon-1827075284.html

США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны

США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны - РИА Новости, 27.10.2022

США не дают инструкций Секретариату ООН, заявил зампостпреда страны

США не дают Секретариату ООН инструкций, запрашивая от него проведения расследования по сюжету с беспилотниками на Украине, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:33

2022-10-27T04:33

2022-10-27T04:33

в мире

василий небензя

россия

сша

украина

оон

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 27 окт – РИА Новости. США не дают Секретариату ООН инструкций, запрашивая от него проведения расследования по сюжету с беспилотниками на Украине, заявил на заседании СБ ООН американский зампостпреда при организации Роберт Вуд.Российский постпред Василий Небензя назвал эти рассуждения лукавыми.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.При этом он обвинил Россию и Иран в нарушении резолюцию 2231. По его словам, Иран, в нарушение резолюции 2231, предоставил России беспилотники, а Россия в нарушение этой резолюции закупила их.Небензя назвал фейком заявления о закупке иранских беспилотников.Он назвал лукавыми рассуждения "об обязанности секретариата откликаться на запросы стран-членов". "Секретариат должен откликаться на запросы стран-членов, но действовать на основе ясного и четкого мандата и Устава ООН, а не на основе пожеланий отдельных стран", - отметил Небензя.При этом он подчеркнул, что расследования на предмет исполнения резолюции 2231 запрашивают США, Франция, Великобритания, а также ФРГ, а не весь Совет Безопасности. Тогда как подобное расследование может запросить лишь совет в полном составе.

https://ria.ru/20221027/oon-1827069753.html

https://ria.ru/20221027/oon-1827074026.html

https://ria.ru/20221027/oon-1827069284.html

россия

сша

украина

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в мире, василий небензя, россия, сша, украина, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бпла