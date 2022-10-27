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Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022
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Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА
Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022
Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:40
2022-10-27T01:40
в мире
василий небензя
украина
россия
германия
оон
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
https://ria.ru/20221027/oon-1827067077.html
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в мире, василий небензя, украина, россия, германия, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, сша, великобритания
В мире, Василий Небензя, Украина, Россия, Германия, ООН, Совет Безопасности ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Франция, США, Великобритания
01:40 27.10.2022
 
Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА

Небензя призвал СБ осудить страны, просящие от Секретариата расследования сюжета с БПЛА

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине.
"Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками", - сказал Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.
Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
00:40
Небензя заявил, что СБ ООН не поручал Секретариату расследование по БПЛА
 
В миреВасилий НебензяУкраинаРоссияГерманияООНСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ФранцияСШАВеликобритания
 
 
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