Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА
Небензя призвал СБ осудить страны, просящие от Секретариата расследования сюжета с БПЛА
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
ООН, 27 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине.
"Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками", - сказал Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.
Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.