https://ria.ru/20221027/oon-1827069753.html

Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА

Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022

Небензя призвал осудить страны, просящие в ООН расследования сюжета с БПЛА

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T01:40

2022-10-27T01:40

2022-10-27T01:40

в мире

василий небензя

украина

россия

германия

оон

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 27 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза осудить Германию, США, Великобританию и Францию, добивающихся от Секретариата расследования сюжета с беспилотниками на Украине.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.

https://ria.ru/20221027/oon-1827067077.html

украина

россия

германия

франция

сша

великобритания

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