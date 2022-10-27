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Небензя заявил, что СБ ООН не поручал Секретариату расследование по БПЛА

Небензя заявил, что СБ ООН не поручал Секретариату расследование по БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022

Небензя заявил, что СБ ООН не поручал Секретариату расследование по БПЛА

Совет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине на предмет нарушения... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T00:40

2022-10-27T00:40

2022-10-27T01:08

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ООН, 27 окт – РИА Новости. Совет безопасности ООН не давал поручений секретариату организации проводить расследование по якобы иранским беспилотникам на Украине на предмет нарушения резолюции 2231 (регламентировавшей создание СВПД), следовательно, у этого органа нет права на проведение такого расследования, заявил на заседании СБ постпред РФ Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как подчеркнула российская сторона секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.По его словам, в подпунктах "c" и "d" черным по белому написано, что именно совет отвечает на запросы государств-членов касательно выполнения резолюции и вырабатывает ответ при получении информации о возможных нарушениях резолюции."В пункте 4 упомянутой записки говорится, что для осуществления данных функций, включая те, которые связаны с получением информации от государств-членов, Совет Безопасности должен собираться на неформальные заседания на экспертном уровне. Таким образом, очевидно, что любая информация, поступающая от государств-членов, должна рассматриваться членами Совета Безопасности на данных неформальных заседаниях. В записке нет ни единого упоминания о роли секретариата в этом процессе", - подчеркнул Небензя.Коме того, по его словам, любые действия, будь то мониторинг выполнения резолюции, либо работа с информацией о ее возможном нарушении, требует отдельного решения Совета Безопасности. "Такого решения применительно к заявлениям о якобы имевших место нарушениях резолюции 2231 Ираном и Россией советом принято не было", - заявил Небензя.Постпред обратил внимание на пункт 6 записки, в которой описываются функции секретариата применительно к резолюции 2231. К ним относятся: оказание содействия координатору в проведении неофициальных заседаний Совбеза, обработка всей входящей и исходящей корреспонденции, относящейся к выполнении резолюции, подготовка проектов писем, тезисов и брифингов координатору."В подпункте "g" пункта 76 четко указано, что секретариат может выполнять другие задачи только в случае получения соответствующего поручения со стороны Совета Безопасности. Никакого такого поручения, тем более в плане проведения расследования, совет секретариату не давал", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html

https://ria.ru/20221022/postavki-1825830592.html

https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html

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