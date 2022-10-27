https://ria.ru/20221027/omv-1827168383.html

Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов

Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов - РИА Новости, 27.10.2022

Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов

Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:12

2022-10-27T13:12

2022-10-27T13:13

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ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн."Да, хранилища OMV в настоящее время заполнены более чем на 100%. Это возможно из-за наличия у нас подземных мощностей, и если под давлением направлять туда газ, то возможно разместить более значительные объемы газа, превышающий номинальный объем", - заявил Штерн, который сопровождает канцлера Австрии Карла Нехаммера в ходе его визита в ОАЭ.По словам Штерна, газохранилища OMV составляют около 25% австрийских резервов. Таким образом, одни только запасы OMV могут обеспечить страну газом в течение квартала, а общего объема накопленных в Австрии на сегодня запасов хватит "примерно на год", отметил глава компании. Трансляцию его заявления вел телеканал ORF.Австрийский канцлер ранее в четверг заявил журналистам, что страна в 2023 году намерена получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов и снизить энергозависимость от России.

https://ria.ru/20221027/gaz-1827132291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, австрия, omv, абу-даби, альфред штерн, в мире, природный газ