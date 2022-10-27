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Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов - РИА Новости, 27.10.2022
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Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов
Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов - РИА Новости, 27.10.2022
Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов
Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:12
2022-10-27T13:13
экономика
австрия
omv
абу-даби
альфред штерн
в мире
природный газ
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ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн."Да, хранилища OMV в настоящее время заполнены более чем на 100%. Это возможно из-за наличия у нас подземных мощностей, и если под давлением направлять туда газ, то возможно разместить более значительные объемы газа, превышающий номинальный объем", - заявил Штерн, который сопровождает канцлера Австрии Карла Нехаммера в ходе его визита в ОАЭ.По словам Штерна, газохранилища OMV составляют около 25% австрийских резервов. Таким образом, одни только запасы OMV могут обеспечить страну газом в течение квартала, а общего объема накопленных в Австрии на сегодня запасов хватит "примерно на год", отметил глава компании. Трансляцию его заявления вел телеканал ORF.Австрийский канцлер ранее в четверг заявил журналистам, что страна в 2023 году намерена получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов и снизить энергозависимость от России.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827132291.html
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экономика, австрия, omv, абу-даби, альфред штерн, в мире, природный газ
Экономика, Австрия, OMV, Абу-Даби, Альфред Штерн, В мире, Природный газ
13:12 27.10.2022 (обновлено: 13:13 27.10.2022)
 
Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов

Глава австрийской OMV Штерн заявил о заполнении газохранилищ более чем на сто процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн.
"Да, хранилища OMV в настоящее время заполнены более чем на 100%. Это возможно из-за наличия у нас подземных мощностей, и если под давлением направлять туда газ, то возможно разместить более значительные объемы газа, превышающий номинальный объем", - заявил Штерн, который сопровождает канцлера Австрии Карла Нехаммера в ходе его визита в ОАЭ.
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По словам Штерна, газохранилища OMV составляют около 25% австрийских резервов. Таким образом, одни только запасы OMV могут обеспечить страну газом в течение квартала, а общего объема накопленных в Австрии на сегодня запасов хватит "примерно на год", отметил глава компании. Трансляцию его заявления вел телеканал ORF.
Австрийский канцлер ранее в четверг заявил журналистам, что страна в 2023 году намерена получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов и снизить энергозависимость от России.
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ЭкономикаАвстрияOMVАбу-ДабиАльфред ШтернВ миреПриродный газ
 
 
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