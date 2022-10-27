https://ria.ru/20221027/odkb-1827366611.html
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия - РИА Новости, 27.10.2022
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия
Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:15
2022-10-27T21:15
2022-10-27T21:29
одкб
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
армения
россия
азербайджан
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да. В том числе в рамках подготовки этого саммита, который предстоит", - сказал он журналистам.На вопрос, проводится ли он по инициативе Еревана, Песков напомнил, что Армения сейчас возглавляет организацию.
https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), армения, россия, азербайджан
ОДКБ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Армения, Россия, Азербайджан
21:15 27.10.2022 (обновлено: 21:29 27.10.2022)
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия
Песков: встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армения-Азербайджан-Россия