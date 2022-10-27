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Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия - РИА Новости, 27.10.2022
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Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия - РИА Новости, 27.10.2022
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия
Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:15
2022-10-27T21:29
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дмитрий песков (спецпредставитель президента)
армения
россия
азербайджан
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да. В том числе в рамках подготовки этого саммита, который предстоит", - сказал он журналистам.На вопрос, проводится ли он по инициативе Еревана, Песков напомнил, что Армения сейчас возглавляет организацию.
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одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), армения, россия, азербайджан
ОДКБ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Армения, Россия, Азербайджан
21:15 27.10.2022 (обновлено: 21:29 27.10.2022)
 
Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия

Песков: встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армения-Азербайджан-Россия

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. В том числе в рамках подготовки этого саммита, который предстоит", - сказал он журналистам.
На вопрос, проводится ли он по инициативе Еревана, Песков напомнил, что Армения сейчас возглавляет организацию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:14
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ
 
ОДКБДмитрий Песков (спецпредставитель президента)АрменияРоссияАзербайджан
 
 
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