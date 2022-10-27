https://ria.ru/20221027/odkb-1827366611.html

Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия

Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия - РИА Новости, 27.10.2022

Песков: встреча ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия

Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:15

2022-10-27T21:15

2022-10-27T21:29

одкб

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

армения

россия

азербайджан

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Встреча ОДКБ пройдет в преддверии саммита Армении, Азербайджана и России и в рамках его подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да. В том числе в рамках подготовки этого саммита, который предстоит", - сказал он журналистам.На вопрос, проводится ли он по инициативе Еревана, Песков напомнил, что Армения сейчас возглавляет организацию.

https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html

армения

россия

азербайджан

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), армения, россия, азербайджан