https://ria.ru/20221027/odkb-1827200613.html

Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября

Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября - РИА Новости, 27.10.2022

Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:41

2022-10-27T14:41

2022-10-27T14:44

армения

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация."Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года. В ходе сессии планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сообщила организация в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221025/odkb-1826688420.html

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армения, одкб