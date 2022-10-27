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Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября - РИА Новости, 27.10.2022
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Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября - РИА Новости, 27.10.2022
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:41
2022-10-27T14:44
армения
одкб
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация."Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года. В ходе сессии планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
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армения, одкб
Армения, ОДКБ
14:41 27.10.2022 (обновлено: 14:44 27.10.2022)
 
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по Армении пройдет 28 октября

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация.
"Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года. В ходе сессии планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:37
Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации
 
АрменияОДКБ
 
 
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