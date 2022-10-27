https://ria.ru/20221027/odkb-1827200613.html
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября - РИА Новости, 27.10.2022
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:41
2022-10-27T14:41
2022-10-27T14:44
армения
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудят меры помощи Армении, пройдет 28 октября, сообщила организация."Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года. В ходе сессии планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221025/odkb-1826688420.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, одкб
14:41 27.10.2022 (обновлено: 14:44 27.10.2022)
Внеочередная сессия ОДКБ по Армении пройдет 28 октября
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по Армении пройдет 28 октября