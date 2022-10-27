https://ria.ru/20221027/obstrel-1827185063.html

Войска Украины обстреляли из HIMARS Шахтерск

Войска Украины обстреляли из HIMARS Шахтерск - РИА Новости, 27.10.2022

Войска Украины обстреляли из HIMARS Шахтерск

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску в Донецкой Народной республики, обстрелу натовским калибром 155 миллиметров подвергся также... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:03

2022-10-27T14:03

2022-10-27T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

bae systems

lockheed martin

россия

шахтерск (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску в Донецкой Народной республики, обстрелу натовским калибром 155 миллиметров подвергся также Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 12.52 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 12.55 украинские военные выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 12.30 обстреляли Петровский район города, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. О последствиях пока не сообщалось.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221027/zavod-1827180635.html

https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html

https://ria.ru/20221026/pentagon-1827060355.html

донецкая народная республика

донецк

украина

россия

шахтерск (донецкая область)

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донецкая народная республика, донецк, украина, bae systems, lockheed martin , россия, шахтерск (донецкая область)