10:42 27.10.2022 (обновлено: 11:56 27.10.2022)
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о соблюдении конвенции о биооружии
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.
Думский вице-спикер Ирина Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
"Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.
Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения.
"Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте документа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса на пленарном заседании отметил, что Европа в этом вопросе на стороне США.
"Понятно, что в Европе, которая стала колонией США, вряд ли кто-то об этом скажет. Мы с вами – последний остров свободы, который борется с этим произволом со стороны США. У нас много союзников и друзей. Нам надо донести правду и настоять, чтобы, в конце концов, привлекли тех, кто эти лаборатории развернул по всему миру, и на территории Украины, к ответу. Коллеги, вот о чем речь идет в постановлении", - сообщил Володин.
Совет Федерации на заседании 2 ноября планирует рассмотреть проект обращения к парламентам стран мира о необходимости усовершенствования режима выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.