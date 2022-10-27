https://ria.ru/20221027/obraschenie-1827110377.html

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия - РИА Новости, 27.10.2022

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия

Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:42

2022-10-27T10:42

2022-10-27T11:56

госдума рф

в мире

ирина яровая

константин косачев

вашингтон (штат)

сша

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совет федерации рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.Думский вице-спикер Ирина Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении."Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения."Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте документа.Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса на пленарном заседании отметил, что Европа в этом вопросе на стороне США."Понятно, что в Европе, которая стала колонией США, вряд ли кто-то об этом скажет. Мы с вами – последний остров свободы, который борется с этим произволом со стороны США. У нас много союзников и друзей. Нам надо донести правду и настоять, чтобы, в конце концов, привлекли тех, кто эти лаборатории развернул по всему миру, и на территории Украины, к ответу. Коллеги, вот о чем речь идет в постановлении", - сообщил Володин.Совет Федерации на заседании 2 ноября планирует рассмотреть проект обращения к парламентам стран мира о необходимости усовершенствования режима выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

https://ria.ru/20221014/ssha-1824028873.html

https://ria.ru/20221025/zhaloba-1826784236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, в мире, ирина яровая, константин косачев, вашингтон (штат), сша, украина, совет федерации рф, вячеслав володин, европа