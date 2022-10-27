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Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия - РИА Новости, 27.10.2022
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Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия
Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:42
2022-10-27T11:56
госдума рф
в мире
ирина яровая
константин косачев
вашингтон (штат)
сша
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.Думский вице-спикер Ирина Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении."Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения."Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте документа.Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса на пленарном заседании отметил, что Европа в этом вопросе на стороне США."Понятно, что в Европе, которая стала колонией США, вряд ли кто-то об этом скажет. Мы с вами – последний остров свободы, который борется с этим произволом со стороны США. У нас много союзников и друзей. Нам надо донести правду и настоять, чтобы, в конце концов, привлекли тех, кто эти лаборатории развернул по всему миру, и на территории Украины, к ответу. Коллеги, вот о чем речь идет в постановлении", - сообщил Володин.Совет Федерации на заседании 2 ноября планирует рассмотреть проект обращения к парламентам стран мира о необходимости усовершенствования режима выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
https://ria.ru/20221014/ssha-1824028873.html
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госдума рф, в мире, ирина яровая, константин косачев, вашингтон (штат), сша, украина, совет федерации рф, вячеслав володин, европа
Госдума РФ, В мире, Ирина Яровая, Константин Косачев, Вашингтон (штат), США, Украина, Совет Федерации РФ, Вячеслав Володин, Европа
10:42 27.10.2022 (обновлено: 11:56 27.10.2022)
 
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о соблюдении конвенции о биооружии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.
Думский вице-спикер Ирина Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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"Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.
Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения.
"Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте документа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса на пленарном заседании отметил, что Европа в этом вопросе на стороне США.
"Понятно, что в Европе, которая стала колонией США, вряд ли кто-то об этом скажет. Мы с вами – последний остров свободы, который борется с этим произволом со стороны США. У нас много союзников и друзей. Нам надо донести правду и настоять, чтобы, в конце концов, привлекли тех, кто эти лаборатории развернул по всему миру, и на территории Украины, к ответу. Коллеги, вот о чем речь идет в постановлении", - сообщил Володин.
Совет Федерации на заседании 2 ноября планирует рассмотреть проект обращения к парламентам стран мира о необходимости усовершенствования режима выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
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Госдума РФВ миреИрина ЯроваяКонстантин КосачевВашингтон (штат)СШАУкраинаСовет Федерации РФВячеслав ВолодинЕвропа
 
 
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