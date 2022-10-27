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Ефимов: Москва предоставила более 60 гектаров под новые социальные объекты

Ефимов: Москва предоставила более 60 гектаров под новые социальные объекты - РИА Новости, 27.10.2022

Ефимов: Москва предоставила более 60 гектаров под новые социальные объекты

Власти столицы в 2022 году выделили 53 земельных участка общей площадью 62,3 гектара для строительства социальных объектов за счет бюджетных средств, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:10

2022-10-27T07:10

2022-10-27T07:10

общество

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

щербинка

новомосковский административный округ

департамент городского имущества

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Власти столицы в 2022 году выделили 53 земельных участка общей площадью 62,3 гектара для строительства социальных объектов за счет бюджетных средств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры город выделяет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 гектара для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения", – сказал вице-мэр.На выделенных участках будет создана необходимая инфраструктура: подъездные дороги и инженерные коммуникации. Будут благоустроены прилежащие территории.Так, в Щербинке появится образовательный комплекс на 1100 мест площадью 8,7 тысячи квадратных метров. В поселении Десеновском Новомосковского административного округа реконструируют дом культуры, где планируется открыть студии живописи, хореографические и спортивные залы, уточняется в сообщении со ссылкой на Департамент городского имущества.

москва

щербинка

новомосковский административный округ

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общество, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, щербинка, новомосковский административный округ, департамент городского имущества