https://ria.ru/20221027/oae-1827171123.html

ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег

ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег - РИА Новости, 27.10.2022

ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег

Европейская Комиссия планирует включить ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег, так как через Эмираты якобы обходятся санкции в отношении... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:24

2022-10-27T13:24

2022-10-27T13:24

экономика

оаэ

евросоюз

еврокомиссия

россия

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европейская Комиссия планирует включить ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег, так как через Эмираты якобы обходятся санкции в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.В письме, адресованном директору представительства НКО Transparency International (TI) в ЕС, говорится, что Брюссель "скоро предложит Европейскому Парламенту и Совету... добавить ОАЭ в список третьих стран с высокой степенью риска".Отмечается, что страна якобы способствует обходу антироссийских санкций. Ранее TI и другие НКО указали Брюсселю на то, что у ОАЭ нет надлежащих систем для борьбы с отмыванием денег. Согласно Transparency International, многие россияне перевели в страну свои активы.По данным издания, внесение ОАЭ в список может затруднить их доступ к финансовым услугам ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оаэ, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции, санкции в отношении россии