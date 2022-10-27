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ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег - РИА Новости, 27.10.2022
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ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег
ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег - РИА Новости, 27.10.2022
ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег
Европейская Комиссия планирует включить ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег, так как через Эмираты якобы обходятся санкции в отношении... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:24
2022-10-27T13:24
экономика
оаэ
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европейская Комиссия планирует включить ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег, так как через Эмираты якобы обходятся санкции в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.В письме, адресованном директору представительства НКО Transparency International (TI) в ЕС, говорится, что Брюссель "скоро предложит Европейскому Парламенту и Совету... добавить ОАЭ в список третьих стран с высокой степенью риска".Отмечается, что страна якобы способствует обходу антироссийских санкций. Ранее TI и другие НКО указали Брюсселю на то, что у ОАЭ нет надлежащих систем для борьбы с отмыванием денег. Согласно Transparency International, многие россияне перевели в страну свои активы.По данным издания, внесение ОАЭ в список может затруднить их доступ к финансовым услугам ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, оаэ, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, ОАЭ, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
13:24 27.10.2022
 
ЕК хочет внести ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег

Politico: ЕК хочет обозначить ОАЭ как отмывающую деньги страну из-за якобы обхода санкций

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкПамятник в честь создания ОАЭ
Памятник в честь создания ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Памятник в честь создания ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европейская Комиссия планирует включить ОАЭ в список стран с высокой степенью риска отмывания денег, так как через Эмираты якобы обходятся санкции в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.
В письме, адресованном директору представительства НКО Transparency International (TI) в ЕС, говорится, что Брюссель "скоро предложит Европейскому Парламенту и Совету... добавить ОАЭ в список третьих стран с высокой степенью риска".
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:43
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России
Отмечается, что страна якобы способствует обходу антироссийских санкций. Ранее TI и другие НКО указали Брюсселю на то, что у ОАЭ нет надлежащих систем для борьбы с отмыванием денег. Согласно Transparency International, многие россияне перевели в страну свои активы.
По данным издания, внесение ОАЭ в список может затруднить их доступ к финансовым услугам ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 14:13
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
 
ЭкономикаОАЭЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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