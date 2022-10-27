https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html
В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию
В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию
МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в Норвегии антироссийской шпиономании, заявила... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:51
2022-10-27T13:51
2022-10-27T14:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
норвегия
туризм
новости - туризм
мария захарова
шпицберген
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в Норвегии антироссийской шпиономании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов. И во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику", - заявила Захарова на брифинге.Она сообщила, что россиянам в Норвегии "необходимо избегать съемки чувствительных объектов"."Еще раз подчеркну, что под "чувствительными объектами" хотелось бы, чтобы Норвегия хотя бы что-то подразумевала - потому что "чувствительным" может стать все, даже место, где люди моют руки. Но мы не можем не предупредить о том, что там творится. И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства", - посетовала она."В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания", - добавила она.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает, отмечается в заявлении.Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html
https://ria.ru/20221025/yakunin-1826656161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, норвегия, новости - туризм, мария захарова, шпицберген
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Норвегия, Туризм, Новости - Туризм, Мария Захарова, Шпицберген
13:51 27.10.2022 (обновлено: 14:26 27.10.2022)
В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию
В МИД порекомендовали россиянам соблюдать осторожность при планировании поездок в Норвегию
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в Норвегии антироссийской шпиономании, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов. И во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику", - заявила Захарова на брифинге.
Она сообщила, что россиянам в Норвегии "необходимо избегать съемки чувствительных объектов".
"Еще раз подчеркну, что под "чувствительными объектами" хотелось бы, чтобы Норвегия хотя бы что-то подразумевала - потому что "чувствительным" может стать все, даже место, где люди моют руки. Но мы не можем не предупредить о том, что там творится. И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства", - посетовала она.
"В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания", - добавила она.
С начала специальной военной операции РФ на Украине
Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД
Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене
. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
Сам Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает, отмечается в заявлении.
Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене
и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Осло
не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".