https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html

В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию

В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД порекомендовали россиянам быть осторожными при поездках в Норвегию

МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в Норвегии антироссийской шпиономании, заявила... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:51

2022-10-27T13:51

2022-10-27T14:26

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

норвегия

туризм

новости - туризм

мария захарова

шпицберген

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в Норвегии антироссийской шпиономании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов. И во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику", - заявила Захарова на брифинге.Она сообщила, что россиянам в Норвегии "необходимо избегать съемки чувствительных объектов"."Еще раз подчеркну, что под "чувствительными объектами" хотелось бы, чтобы Норвегия хотя бы что-то подразумевала - потому что "чувствительным" может стать все, даже место, где люди моют руки. Но мы не можем не предупредить о том, что там творится. И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства", - посетовала она."В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания", - добавила она.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает, отмечается в заявлении.Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html

https://ria.ru/20221025/yakunin-1826656161.html

https://ria.ru/20221025/vooruzheniya-1826413202.html

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шпицберген

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, норвегия, новости - туризм, мария захарова, шпицберген