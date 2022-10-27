12:43 27.10.2022 (обновлено: 17:06 27.10.2022)
Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков"
Бывший сенатор Ричард Блэк обвинил США в подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. За диверсией на "Северных потоках", вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.
"Моя догадка — это сделали США", — заявил он.
Политик заявил, что только несколько стран североатлантического блока могли организовать подобное из-за технологической сложности.
"У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог", — добавил Блэк.
По словам отставного полковника, у многих стран был мотив совершить этот саботаж, однако у США он наиболее прозрачен.
"Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив", — подтвердил сенатор.
Он также напомнил, что Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток — 2" в случае "вторжения России на Украину". Репортер, находящаяся на заседании, где лидер США сделал это заявление, спросила, как это возможно, если проект находится под контролем Германии, на что Байден ответил: "я уверяю, мы сможем это сделать".
Блэк осудил это заявление, поскольку Германия и США — союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные средства.
"Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна", — сказал сенатор.
В конце сентября на двух российских газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошли взрывы, которые повредили как минимум три из четырех ниток магистралей.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
В то же время министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство страны не намерено допускать Россию до участия в расследовании.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным. В Кремле назвали диверсию на газопроводах актом международного терроризма.
Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.