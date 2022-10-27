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Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
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Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков"
Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков"
За диверсией на "Северных потоках", вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:43
2022-10-27T17:06
в мире
джо байден
сша
россия
германия
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. За диверсией на "Северных потоках", вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк."Моя догадка — это сделали США", — заявил он.Политик заявил, что только несколько стран североатлантического блока могли организовать подобное из-за технологической сложности. "У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог", — добавил Блэк.По словам отставного полковника, у многих стран был мотив совершить этот саботаж, однако у США он наиболее прозрачен. "Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив", — подтвердил сенатор.Он также напомнил, что Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток — 2" в случае "вторжения России на Украину". Репортер, находящаяся на заседании, где лидер США сделал это заявление, спросила, как это возможно, если проект находится под контролем Германии, на что Байден ответил: "я уверяю, мы сможем это сделать".Блэк осудил это заявление, поскольку Германия и США — союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные средства."Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна", — сказал сенатор.В конце сентября на двух российских газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошли взрывы, которые повредили как минимум три из четырех ниток магистралей.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.В то же время министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство страны не намерено допускать Россию до участия в расследовании.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным. В Кремле назвали диверсию на газопроводах актом международного терроризма.Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221027/potok-1827151901.html
https://ria.ru/20221027/gazoprovod-1827093835.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/putin-1826949296.html
сша
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в мире, джо байден, сша, россия, германия, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Джо Байден, США, Россия, Германия, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
12:43 27.10.2022 (обновлено: 17:06 27.10.2022)
 
Американский полковник назвал виновника подрыва "Северных потоков"

Бывший сенатор Ричард Блэк обвинил США в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. За диверсией на "Северных потоках", вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.
"Моя догадка — это сделали США", — заявил он.
Политик заявил, что только несколько стран североатлантического блока могли организовать подобное из-за технологической сложности.
"У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог", — добавил Блэк.
По словам отставного полковника, у многих стран был мотив совершить этот саботаж, однако у США он наиболее прозрачен.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 12:33
МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"
"Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив", — подтвердил сенатор.
Он также напомнил, что Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить "Северный поток — 2" в случае "вторжения России на Украину". Репортер, находящаяся на заседании, где лидер США сделал это заявление, спросила, как это возможно, если проект находится под контролем Германии, на что Байден ответил: "я уверяю, мы сможем это сделать".
Блэк осудил это заявление, поскольку Германия и США — союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные средства.
"Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна", — сказал сенатор.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 09:29
СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"
В конце сентября на двух российских газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошли взрывы, которые повредили как минимум три из четырех ниток магистралей.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
В то же время министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство страны не намерено допускать Россию до участия в расследовании.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным. В Кремле назвали диверсию на газопроводах актом международного терроризма.
Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:28В мире
Путин рассказал, чего добились диверсанты, подорвав "Северные потоки"
 
В миреДжо БайденСШАРоссияГерманияСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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