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Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений - РИА Новости, 27.10.2022
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:29
2022-10-27T19:29
владимир путин
россия
общество
нобелевская премия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть или нет нобелевские лауреаты, вот Алферов (Жорес) свое изобретение сделал когда? А через 30 лет ему дали нобелевского лауреата. Разве дело в этом? Вот бывшему президенту США (Бараку Обаме) дали нобелевского лауреата - это что показатель каких-то там достижений? При всем уважении к нобелевскому комитету и к обладателю этой замечательной Нобелевской премии, разве только в этом показатель состоит?", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, россия, общество, нобелевская премия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Общество, Нобелевская премия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:29 27.10.2022
 
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений

Путин: Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам — не показатель достижений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть или нет нобелевские лауреаты, вот Алферов (Жорес) свое изобретение сделал когда? А через 30 лет ему дали нобелевского лауреата. Разве дело в этом? Вот бывшему президенту США (Бараку Обаме) дали нобелевского лауреата - это что показатель каких-то там достижений? При всем уважении к нобелевскому комитету и к обладателю этой замечательной Нобелевской премии, разве только в этом показатель состоит?", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Медали Нобелевской премии в музее Альфреда Нобеля в Карлскуге, Швеция - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 08:00
Нобелевский комитет упустил возможность промолчать
 
Владимир ПутинРоссияОбществоНобелевская премияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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