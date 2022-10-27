https://ria.ru/20221027/nobel-1827337795.html
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений - РИА Новости, 27.10.2022
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:29
2022-10-27T19:29
2022-10-27T19:29
владимир путин
россия
общество
нобелевская премия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть или нет нобелевские лауреаты, вот Алферов (Жорес) свое изобретение сделал когда? А через 30 лет ему дали нобелевского лауреата. Разве дело в этом? Вот бывшему президенту США (Бараку Обаме) дали нобелевского лауреата - это что показатель каких-то там достижений? При всем уважении к нобелевскому комитету и к обладателю этой замечательной Нобелевской премии, разве только в этом показатель состоит?", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, нобелевская премия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Общество, Нобелевская премия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Путин: Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам — не показатель достижений