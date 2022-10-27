https://ria.ru/20221027/nobel-1827337795.html

Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений

Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений - РИА Новости, 27.10.2022

Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений

Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:29

2022-10-27T19:29

2022-10-27T19:29

владимир путин

россия

общество

нобелевская премия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия при всем уважении к ее лауреатам - не показатель достижений, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть или нет нобелевские лауреаты, вот Алферов (Жорес) свое изобретение сделал когда? А через 30 лет ему дали нобелевского лауреата. Разве дело в этом? Вот бывшему президенту США (Бараку Обаме) дали нобелевского лауреата - это что показатель каких-то там достижений? При всем уважении к нобелевскому комитету и к обладателю этой замечательной Нобелевской премии, разве только в этом показатель состоит?", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, нобелевская премия, международный дискуссионный клуб "валдай"