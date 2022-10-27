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Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта - РИА Новости, 27.10.2022
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Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта
Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта - РИА Новости, 27.10.2022
Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта
Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:39
2022-10-27T06:39
экономика
авто
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", - сказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.Как сообщал Минпромторг в начале октября, все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". По словам вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделку планируется закрыть в начале ноября.При этом, согласно договоренностям с Nissan, послепродажное обслуживание автомобилей японской марки и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". Предполагается, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями бренда, подпишут соответствующие соглашения с "АвтоВАЗом", который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.
https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html
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экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ
06:39 27.10.2022
 
Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг: Nissan исключат из списка параллельного импорта при хорошем обслуживании авто

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрохожий у автомобильного салона Nissan
Прохожий у автомобильного салона Nissan - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прохожий у автомобильного салона Nissan. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", - сказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Ford ушел с российского рынка
Как сообщал Минпромторг в начале октября, все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". По словам вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделку планируется закрыть в начале ноября.
При этом, согласно договоренностям с Nissan, послепродажное обслуживание автомобилей японской марки и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". Предполагается, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями бренда, подпишут соответствующие соглашения с "АвтоВАЗом", который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗ
 
 
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