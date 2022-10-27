10:47 27.10.2022 (обновлено: 13:39 27.10.2022)
Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"
Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл" по обеспечению Азии нефтью
© Фото : пресс-служба "Роснефти"Буровая установка
© Фото : пресс-служба "Роснефти"
Буровая установка. Архивное фото
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.
"Выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. В частности Сечин отметил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году.
"Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика. Будем рады видеть всех наших друзей, в том числе и наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - добавил глава "Роснефти".
"Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
14 октября, 18:01Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года