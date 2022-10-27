https://ria.ru/20221027/neft-1827111664.html

Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"

Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл" - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:47

2022-10-27T10:47

2022-10-27T13:39

юго-восточная азия

экономика

цены на нефть

игорь сечин

роснефть

socar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591403650_0:420:2147:1628_1920x0_80_0_0_5797e735265a02a83e80a7ef1e0fd70d.jpg

БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая."Выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. В частности Сечин отметил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году."Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика. Будем рады видеть всех наших друзей, в том числе и наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - добавил глава "Роснефти"."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.

https://ria.ru/20221014/sakhalin-2-1824153609.html

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юго-восточная азия, экономика, цены на нефть, игорь сечин, роснефть, socar