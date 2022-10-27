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Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл" - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"
Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл" - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:47
2022-10-27T13:39
юго-восточная азия
экономика
цены на нефть
игорь сечин
роснефть
socar
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая."Выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. В частности Сечин отметил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году."Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика. Будем рады видеть всех наших друзей, в том числе и наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - добавил глава "Роснефти"."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
https://ria.ru/20221014/sakhalin-2-1824153609.html
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юго-восточная азия, экономика, цены на нефть, игорь сечин, роснефть, socar
Юго-Восточная Азия, Экономика, Цены на нефть, Игорь Сечин, Роснефть, SOCAR
10:47 27.10.2022 (обновлено: 13:39 27.10.2022)
 
Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл"

Сечин пригласил дружественные страны в проект "Восток Ойл" по обеспечению Азии нефтью

© Фото : пресс-служба "Роснефти"Буровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : пресс-служба "Роснефти"
Буровая установка. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.
"Выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. В частности Сечин отметил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году.
"Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика. Будем рады видеть всех наших друзей, в том числе и наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - добавил глава "Роснефти".
"Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:01
Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года
 
Юго-Восточная АзияЭкономикаЦены на нефтьИгорь СечинРоснефтьSOCAR
 
 
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