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Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии

Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку выразил уважение взвешенной, свободной от политики... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:27

2022-10-27T10:27

2022-10-27T14:15

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

игорь сечин

джо байден

россия

сша

опек

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Саудовской Аравии, направленной на стабильность мирового рынка нефти."Пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.В среду газета New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение. Однако позднее в Белом доме эту публикацию назвали сфальсифицированной.

https://ria.ru/20221027/evrosoyuz-1827111073.html

саудовская аравия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, игорь сечин, джо байден, россия, сша, опек, роснефть