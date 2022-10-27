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Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии
Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку выразил уважение взвешенной, свободной от политики... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:27
2022-10-27T14:15
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
игорь сечин
джо байден
россия
сша
опек
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Саудовской Аравии, направленной на стабильность мирового рынка нефти."Пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.В среду газета New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение. Однако позднее в Белом доме эту публикацию назвали сфальсифицированной.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, игорь сечин, джо байден, россия, сша, опек, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Игорь Сечин, Джо Байден, Россия, США, ОПЕК, Роснефть
10:27 27.10.2022 (обновлено: 14:15 27.10.2022)
 
Сечин выразил уважение энергетической политике Саудовской Аравии

Сечин назвал политику Саудовской Аравии направленной на стабильность рынка нефти

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Саудовской Аравии, направленной на стабильность мирового рынка нефти.
"Пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.
В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
В среду газета New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь и в администрации президента США Джо Байдена очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение. Однако позднее в Белом доме эту публикацию назвали сфальсифицированной.
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияИгорь СечинДжо БайденРоссияСШАОПЕКРоснефть
 
 
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