https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

США хотят пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, пишет CМИ

США хотят пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, пишет CМИ - РИА Новости, 27.10.2022

США хотят пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, пишет CМИ

Белый дом изучает возможность смягчить условия применения ограничений цен на нефть из России, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T00:13

2022-10-27T00:13

2022-10-27T01:32

экономика

цены на нефть

сша

россия

джо байден

джанет йеллен

владимир путин

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Белый дом изучает возможность смягчить условия применения ограничений цен на нефть из России, сообщает Блумберг со ссылкой на источники."Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", — говорится в публикации.Отмечается, что Штаты и ЕС, вероятно, придут к решению о более гибком потолке, где предусмотрена цена, выше изначально предполагаемого уровня. По данным собеседников издания, только государства "Большой семерки" и Австралия согласились применять ограничения.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня заявили о намерении снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. Планируется, что лимит начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Вашингтоне теперь опасаются, что введение более низкого ценового предела на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт "черного золота" на мировые рынки, приведя к новому скачку цен. По оценкам аналитиков, сейчас для Штатов вопрос роста цен на бензин стоит очень остро, это одно из самых уязвимых мест Демократической партии в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.Вчера министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам.

https://ria.ru/20221026/gaz-1827033716.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, джо байден, джанет йеллен, владимир путин, министерство финансов сша