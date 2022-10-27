https://ria.ru/20221027/nauka-1827333797.html
Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире
Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире
Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:16
2022-10-27T19:16
2022-10-27T19:32
наука
мир
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320675_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_6b153efc6ad8cf444990d1575d0266f3.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление, заявил президент РФ Владимир Путин."Наука развивается, мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное заметное обновление научных кадров, у нас наука становится одной из самых молодых в мире. Да, конечно, те же Штаты, имея в виду конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, как пылесосом вытаскивают все со всего мира, в том числе и научные кадры, и творческие. Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар как на мировую валюту", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221026/volggtu-1826714407.html
мир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a61e2fd2af9cee985f0f52375119c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, россия, владимир путин
Наука, Мир, Россия, Владимир Путин
19:16 27.10.2022 (обновлено: 19:32 27.10.2022)
Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире
Путин: российская наука становится одной из самых молодых в мире, кадрово обновляется
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наука развивается, мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное заметное обновление научных кадров, у нас наука становится одной из самых молодых в мире.
Да, конечно, те же Штаты, имея в виду конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, как пылесосом вытаскивают все со всего мира, в том числе и научные кадры, и творческие. Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар как на мировую валюту", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".