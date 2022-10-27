https://ria.ru/20221027/nauka-1827333797.html

Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире

Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире

Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:16

2022-10-27T19:16

2022-10-27T19:32

наука

мир

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление, заявил президент РФ Владимир Путин."Наука развивается, мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное заметное обновление научных кадров, у нас наука становится одной из самых молодых в мире. Да, конечно, те же Штаты, имея в виду конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, как пылесосом вытаскивают все со всего мира, в том числе и научные кадры, и творческие. Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар как на мировую валюту", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221026/volggtu-1826714407.html

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мир, россия, владимир путин