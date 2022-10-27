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СМИ сообщили детали гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/naemnik-1827070050.html
СМИ сообщили детали гибели американского наемника на Украине
СМИ сообщили детали гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
СМИ сообщили детали гибели американского наемника на Украине
Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, удалось опознать по татуировкам , сообщает CNN. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:59
2022-10-27T01:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
киев
украина
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, удалось опознать по татуировкам , сообщает CNN.Телеканал уточнил, что покойного зовут Джошуа Джонс, ему было 24 года. Утверждается, что его останки нашли в ДНР.Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В ведомстве пообещали вернуть останки семье в ближайшее время.В среду официальный представитель госдепа Нэд Прайс заявил, что Россия передала Украине останки американского наемника. При этом во внешнеполитическом ведомстве отказались привести дополнительные сведения, в том числе о личности погибшего, сославшись на "уважение к личной информации" его семьи.Минобороны не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
https://ria.ru/20221025/naemniki-1826593945.html
https://ria.ru/20221026/naemniki-1826882173.html
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в мире, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, киев, украина, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, Россия, Запорожская область
01:59 27.10.2022
 
СМИ сообщили детали гибели американского наемника на Украине

CNN: Украине вернули тело американского наемника Джонса, которого опознали по татуировкам

© РИА Новости / Виктор АнтонюкАртиллеристы на позиции в ДНР
Артиллеристы на позиции в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Артиллеристы на позиции в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, удалось опознать по татуировкам , сообщает CNN.
Телеканал уточнил, что покойного зовут Джошуа Джонс, ему было 24 года. Утверждается, что его останки нашли в ДНР.
"Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам", — говорится в публикации.
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В ведомстве пообещали вернуть останки семье в ближайшее время.
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В среду официальный представитель госдепа Нэд Прайс заявил, что Россия передала Украине останки американского наемника. При этом во внешнеполитическом ведомстве отказались привести дополнительные сведения, в том числе о личности погибшего, сославшись на "уважение к личной информации" его семьи.
Минобороны не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
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