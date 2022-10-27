https://ria.ru/20221027/mvideo-1827082198.html

"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров

"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров - РИА Новости, 27.10.2022

"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров

"М.Видео-Эльдорадо" запустила первые в России розничные продажи компактных станций для электрокаров из Китая, США и Европы, позволяющих заряжать автомобили как... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

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автостат

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "М.Видео-Эльдорадо" запустила первые в России розничные продажи компактных станций для электрокаров из Китая, США и Европы, позволяющих заряжать автомобили как в домашних условиях, так и на территории паркингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."Группа "М.Видео-Эльдорадо" впервые в России запустила продажи монтируемых на стену компактных электрозарядных станций для зарядки электрокаров из Китая, США и Европы как в домашних условиях, например, в личном гараже, так и на территории паркингов торговых и бизнес-центров, городских парковках, стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что электрозарядные станции производства белорусского предприятия "Витязь" дают возможность заряжать электромобили переменным током в режиме Mode 3, совместимы с зарядными портами американского и европейского стандартов, а также в будущем смогут поддерживать национальный китайский стандарт GB/T."Первыми в продажу поступили три модели электрозарядных станций массой 7-9 килограммов, оснащенные встроенным зарядным кабелем длиной 4,5 метра. Стоимость начинается от 36 999 рублей. Станции предназначены для настенного монтажа и могут устанавливаться в частных помещениях, на общественных парковках, а также на стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций, где электромобиль простоит несколько часов", - добавляется в сообщении.В компании со ссылкой на данные экспертов "Автостата" отмечают, что рынок новых электромобилей в России в сентябре 2022 года вырос на 30%. По итогам девяти месяцев на российском рынке также сложилась положительная динамика.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html

https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html

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экономика, технологии, россия, китай, сша, м.видео, автостат, авто