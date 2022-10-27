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"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров - РИА Новости, 27.10.2022
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"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров
"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров - РИА Новости, 27.10.2022
"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров
"М.Видео-Эльдорадо" запустила первые в России розничные продажи компактных станций для электрокаров из Китая, США и Европы, позволяющих заряжать автомобили как... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:00
2022-10-27T08:00
экономика
технологии
россия
китай
сша
м.видео
автостат
авто
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "М.Видео-Эльдорадо" запустила первые в России розничные продажи компактных станций для электрокаров из Китая, США и Европы, позволяющих заряжать автомобили как в домашних условиях, так и на территории паркингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."Группа "М.Видео-Эльдорадо" впервые в России запустила продажи монтируемых на стену компактных электрозарядных станций для зарядки электрокаров из Китая, США и Европы как в домашних условиях, например, в личном гараже, так и на территории паркингов торговых и бизнес-центров, городских парковках, стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что электрозарядные станции производства белорусского предприятия "Витязь" дают возможность заряжать электромобили переменным током в режиме Mode 3, совместимы с зарядными портами американского и европейского стандартов, а также в будущем смогут поддерживать национальный китайский стандарт GB/T."Первыми в продажу поступили три модели электрозарядных станций массой 7-9 килограммов, оснащенные встроенным зарядным кабелем длиной 4,5 метра. Стоимость начинается от 36 999 рублей. Станции предназначены для настенного монтажа и могут устанавливаться в частных помещениях, на общественных парковках, а также на стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций, где электромобиль простоит несколько часов", - добавляется в сообщении.В компании со ссылкой на данные экспертов "Автостата" отмечают, что рынок новых электромобилей в России в сентябре 2022 года вырос на 30%. По итогам девяти месяцев на российском рынке также сложилась положительная динамика.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html
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экономика, технологии, россия, китай, сша, м.видео, автостат, авто
Экономика, Технологии, Россия, Китай, США, М.Видео, Автостат, Авто
08:00 27.10.2022
 
"М.Видео" начала первые продажи в России домашних станций для электрокаров

"М.Видео" запустила первые в России розничные продажи домашних станций для электрокаров

© LucidНовый электрокар
Новый электрокар
© Lucid
Новый электрокар. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "М.Видео-Эльдорадо" запустила первые в России розничные продажи компактных станций для электрокаров из Китая, США и Европы, позволяющих заряжать автомобили как в домашних условиях, так и на территории паркингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" впервые в России запустила продажи монтируемых на стену компактных электрозарядных станций для зарядки электрокаров из Китая, США и Европы как в домашних условиях, например, в личном гараже, так и на территории паркингов торговых и бизнес-центров, городских парковках, стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что электрозарядные станции производства белорусского предприятия "Витязь" дают возможность заряжать электромобили переменным током в режиме Mode 3, совместимы с зарядными портами американского и европейского стандартов, а также в будущем смогут поддерживать национальный китайский стандарт GB/T.
"Первыми в продажу поступили три модели электрозарядных станций массой 7-9 килограммов, оснащенные встроенным зарядным кабелем длиной 4,5 метра. Стоимость начинается от 36 999 рублей. Станции предназначены для настенного монтажа и могут устанавливаться в частных помещениях, на общественных парковках, а также на стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций, где электромобиль простоит несколько часов", - добавляется в сообщении.
В компании со ссылкой на данные экспертов "Автостата" отмечают, что рынок новых электромобилей в России в сентябре 2022 года вырос на 30%. По итогам девяти месяцев на российском рынке также сложилась положительная динамика.
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