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Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе

Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе - РИА Новости, 27.10.2022

Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе

Семь паромов, в том числе два железнодорожных, задействованы на Керченской паромной переправе, за сутки в обе стороны перевезены 466 транспортных средств и 70... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:53

2022-10-27T12:53

2022-10-27T12:53

керчь

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Семь паромов, в том числе два железнодорожных, задействованы на Керченской паромной переправе, за сутки в обе стороны перевезены 466 транспортных средств и 70 вагонов, сообщил крымский минтранс."Работу осуществляют семь паромов: малотоннажные "Ейск" и "Керченский-2", большегрузы "Мария", "Лаврентий", "Эльза", а также железнодорожные "К-Трейдер" и "Авангард", - сообщили в ведомстве.За сутки 26-27 октября в обе стороны перевезены 560 пассажиров, 466 транспортных средств, 70 вагонов, сказали журналистам в минтрансе. В очереди с крымской стороны ожидают до 150 транспортных средств.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221011/kerch-1823022255.html

керчь

россия

керченский пролив

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