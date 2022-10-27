https://ria.ru/20221027/moskva-1827335504.html

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:20

2022-10-27T19:20

2022-10-27T19:25

москва

общество

владимир путин

сергей собянин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин."Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал", - сказал Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221019/moskva-1825147552.html

москва

россия

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Кирилл Волков

москва, общество, владимир путин, сергей собянин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"