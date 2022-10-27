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Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы
Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:20
2022-10-27T19:25
москва
общество
владимир путин
сергей собянин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин."Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал", - сказал Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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москва, общество, владимир путин, сергей собянин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Москва, Общество, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:20 27.10.2022 (обновлено: 19:25 27.10.2022)
 
Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Путин: Собянин много сделал, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал", - сказал Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:18
В Москве в данный момент сохраняется обычный ритм жизни, заявил Собянин
 
МоскваОбществоВладимир ПутинСергей СобянинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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