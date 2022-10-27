https://ria.ru/20221027/moskva-1827192936.html

В Москве задержали двух кубинок-закладчиц

В Москве задержали двух кубинок-закладчиц - РИА Новости, 27.10.2022

В Москве задержали двух кубинок-закладчиц

Силовики поймали еще двух кубинских закладчиков на юге Москвы — на этот раз ими оказались девушки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:19

2022-10-27T14:19

2022-10-27T21:27

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куба

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Силовики поймали еще двух кубинских закладчиков на юге Москвы — на этот раз ими оказались девушки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг.Восемь дней назад в Москве уже ловили двух кубинцев-закладчиков на улице Кравченко: у молодых людей нашли более 40 пакетиков с неизвестным веществом. Теперь к ним присоединились девушки из той же республики: их задержали во вторник на Варшавском шоссе."Задержанными оказались гражданками Кубы 24 и 20 лет. У них нашли более 20 свертков с мефедроном", — рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.Синтетический наркотик мефедрон популярен среди молодежи, его описывают тремя эпитетами — "дешевый, доступный, смертельно опасный". "Меф", как называют его на сленге, поражает нервную систему, вызывая необратимые изменения: мефедроновый наркоман постоянно испытывает необъяснимый страх и тревогу, ведет себя как больной шизофренией.

https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html

https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html

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происшествия, москва, куба, россия