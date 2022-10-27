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США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон - РИА Новости, 27.10.2022
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США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон
США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон - РИА Новости, 27.10.2022
США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посол США, сообщая о санкциях в отношении молдавских граждан, показал, кто является хозяином в республике,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:31
2022-10-27T10:44
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
илан шор
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посол США, сообщая о санкциях в отношении молдавских граждан, показал, кто является хозяином в республике, поскольку Кишиневу извне указывают, что и как нужно делать.Минфин США в среду объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. В Кишиневе об этом сообщил посол США в Молдавии Кент Логсдон."У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику. Граждан Молдавии сегодня используют в геополитических интересах, и вчерашний выход посла США к прессе - это прямой сигнал: мы здесь хозяева, и как мы скажем, так и будет", - заявил Додон журналистам.По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность", которые радуются этому решению, просто не понимают, что происходит."Неважно, это Плахотнюк, которого США использовали против России, или кто-то другой. Использовали - и выкинули. (Президент Молдавии) Майя Санду этого не поняла, и это ее ошибка. То же самое ждет и ее", - полагает Додон.Ранее экс-президент Молдавии в интервью РИА Новости выразил сомнения, что власти страны являются независимыми в принятии решений, поскольку они подвержены влиянию извне.
https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799278190.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, илан шор, молдавия, сша, кишинев
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Молдавия, США, Кишинев
10:31 27.10.2022 (обновлено: 10:44 27.10.2022)
 
США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Додон: США санкциями показывают, кто в стране настоящий хозяин

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посол США, сообщая о санкциях в отношении молдавских граждан, показал, кто является хозяином в республике, поскольку Кишиневу извне указывают, что и как нужно делать.
Минфин США в среду объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. В Кишиневе об этом сообщил посол США в Молдавии Кент Логсдон.
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"У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику. Граждан Молдавии сегодня используют в геополитических интересах, и вчерашний выход посла США к прессе - это прямой сигнал: мы здесь хозяева, и как мы скажем, так и будет", - заявил Додон журналистам.
По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность", которые радуются этому решению, просто не понимают, что происходит.
"Неважно, это Плахотнюк, которого США использовали против России, или кто-то другой. Использовали - и выкинули. (Президент Молдавии) Майя Санду этого не поняла, и это ее ошибка. То же самое ждет и ее", - полагает Додон.
Ранее экс-президент Молдавии в интервью РИА Новости выразил сомнения, что власти страны являются независимыми в принятии решений, поскольку они подвержены влиянию извне.
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В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкИлан ШорМолдавияСШАКишинев
 
 
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