https://ria.ru/20221027/moldaviya-1827106947.html

США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон

США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон - РИА Новости, 27.10.2022

США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посол США, сообщая о санкциях в отношении молдавских граждан, показал, кто является хозяином в республике,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:31

2022-10-27T10:31

2022-10-27T10:44

в мире

игорь додон

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посол США, сообщая о санкциях в отношении молдавских граждан, показал, кто является хозяином в республике, поскольку Кишиневу извне указывают, что и как нужно делать.Минфин США в среду объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. В Кишиневе об этом сообщил посол США в Молдавии Кент Логсдон."У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику. Граждан Молдавии сегодня используют в геополитических интересах, и вчерашний выход посла США к прессе - это прямой сигнал: мы здесь хозяева, и как мы скажем, так и будет", - заявил Додон журналистам.По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность", которые радуются этому решению, просто не понимают, что происходит."Неважно, это Плахотнюк, которого США использовали против России, или кто-то другой. Использовали - и выкинули. (Президент Молдавии) Майя Санду этого не поняла, и это ее ошибка. То же самое ждет и ее", - полагает Додон.Ранее экс-президент Молдавии в интервью РИА Новости выразил сомнения, что власти страны являются независимыми в принятии решений, поскольку они подвержены влиянию извне.

https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799278190.html

https://ria.ru/20221026/palatki-1827030190.html

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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, илан шор, молдавия, сша, кишинев