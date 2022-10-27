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В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией - РИА Новости, 27.10.2022
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В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией
В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией - РИА Новости, 27.10.2022
В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией
Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границах РФ с Эстонией и Латвией, завершили свою работу, заявил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:25
2022-10-27T14:31
михаил ведерников
псковская область
россия
эстония
красный крест
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границах РФ с Эстонией и Латвией, завершили свою работу, заявил губернатор региона Михаил Ведерников."Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались - их нет. Мобильный призывной пункт работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации", - сообщил Ведерников журналистам.Губернатор рассказал, что, кроме мобильного призывного пункта, на границах дежурила бригада врачей, работал Красный Крест."Ходили раздавали воду, но все по-разному себя вели. Мы акцент делали на пожилых людях и на женщин с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда эту воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес", - рассказал Ведерников.Губернатор подчеркнул, что ситуацию на границах отработали, очередей сейчас нет, власти никого не держали, и все, кто хотел выехать, - выехали.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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михаил ведерников, псковская область, россия, эстония, красный крест, частичная мобилизация в россии, общество
Михаил Ведерников, Псковская область, Россия, Эстония, Красный Крест, Частичная мобилизация в России, Общество
14:25 27.10.2022 (обновлено: 14:31 27.10.2022)
 
В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией

Губернатор Ведерников: пункты мобилизации на границе с Эстонией прекращают работу

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границах РФ с Эстонией и Латвией, завершили свою работу, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались - их нет. Мобильный призывной пункт работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации", - сообщил Ведерников журналистам.
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Губернатор рассказал, что, кроме мобильного призывного пункта, на границах дежурила бригада врачей, работал Красный Крест.
"Ходили раздавали воду, но все по-разному себя вели. Мы акцент делали на пожилых людях и на женщин с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда эту воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес", - рассказал Ведерников.
Губернатор подчеркнул, что ситуацию на границах отработали, очередей сейчас нет, власти никого не держали, и все, кто хотел выехать, - выехали.
Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.
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Михаил ВедерниковПсковская областьРоссияЭстонияКрасный КрестЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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