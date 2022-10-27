https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827194941.html

В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией

В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией - РИА Новости, 27.10.2022

В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией

Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границах РФ с Эстонией и Латвией, завершили свою работу, заявил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:25

2022-10-27T14:25

2022-10-27T14:31

михаил ведерников

псковская область

россия

эстония

красный крест

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границах РФ с Эстонией и Латвией, завершили свою работу, заявил губернатор региона Михаил Ведерников."Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались - их нет. Мобильный призывной пункт работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации", - сообщил Ведерников журналистам.Губернатор рассказал, что, кроме мобильного призывного пункта, на границах дежурила бригада врачей, работал Красный Крест."Ходили раздавали воду, но все по-разному себя вели. Мы акцент делали на пожилых людях и на женщин с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда эту воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес", - рассказал Ведерников.Губернатор подчеркнул, что ситуацию на границах отработали, очередей сейчас нет, власти никого не держали, и все, кто хотел выехать, - выехали.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221026/proekt-1827010047.html

псковская область

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил ведерников, псковская область, россия, эстония, красный крест, частичная мобилизация в россии, общество