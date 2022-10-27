https://ria.ru/20221027/mishustin-1827114692.html
Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам
Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам - РИА Новости, 27.10.2022
Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам
Несмотря на внешние санкции, активы российских компаний остаются интересными для зарубежных инвесторов, Россия готова к стратегическому честному сотрудничеству, РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:57
2022-10-27T10:57
2022-10-27T10:58
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несмотря на внешние санкции, активы российских компаний остаются интересными для зарубежных инвесторов, Россия готова к стратегическому честному сотрудничеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями."Несмотря на внешние санкции, активы отечественных компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов. А для тех, кто готов к стратегическому честному сотрудничеству - Россия к этому всегда открыта, все возможности для такой взаимовыгодной работы есть", - сказал Мишустин."В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У нас понятные условия ведения бизнеса, в том числе в части налоговой нагрузки, и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, особенно на фоне глобального энергетического кризиса", - подчеркнул премьер.Комиссия, по его словам, в четверг рассматривает возможность одобрения ряда новых сделок в отношении российских стратегических предприятий. "В целом разговор пойдет о проектах в таких значимых сферах, как добыча полезных ископаемых, транспорт, перевалка грузов в портах, промышленное рыболовство", - уточнил глава правительства.При этом Мишустин указал, что все заявки инвесторов прорабатываются прежде всего исходя из обеспечения государственных интересов и влияния на экономику в целом.
https://ria.ru/20221021/tseny-1825599006.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
10:57 27.10.2022 (обновлено: 10:58 27.10.2022)
Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам
Мишустин: несмотря на санкции, активы России по-прежнему интересны зарубежным инвесторам
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несмотря на внешние санкции, активы российских компаний остаются интересными для зарубежных инвесторов, Россия готова к стратегическому честному сотрудничеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
"Несмотря на внешние санкции, активы отечественных компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов. А для тех, кто готов к стратегическому честному сотрудничеству - Россия к этому всегда открыта, все возможности для такой взаимовыгодной работы есть", - сказал Мишустин.
"В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У нас понятные условия ведения бизнеса, в том числе в части налоговой нагрузки, и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, особенно на фоне глобального энергетического кризиса", - подчеркнул премьер.
Комиссия, по его словам, в четверг рассматривает возможность одобрения ряда новых сделок в отношении российских стратегических предприятий. "В целом разговор пойдет о проектах в таких значимых сферах, как добыча полезных ископаемых, транспорт, перевалка грузов в портах, промышленное рыболовство", - уточнил глава правительства.
При этом Мишустин указал, что все заявки инвесторов прорабатываются прежде всего исходя из обеспечения государственных интересов и влияния на экономику в целом.