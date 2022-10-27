https://ria.ru/20221027/mir-1827266573.html

В современном мире отсидеться вряд ли удастся, заявил Путин

В современном мире отсидеться вряд ли удастся, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

В современном мире отсидеться вряд ли удастся, заявил Путин

В современном мире отсидеться вряд ли удастся, перед человечеством сейчас два пути: или дальше накапливать груз проблем, или же всем вместе попытаться найти... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:22

2022-10-27T17:22

2022-10-27T17:39

владимир путин

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В современном мире отсидеться вряд ли удастся, перед человечеством сейчас два пути: или дальше накапливать груз проблем, или же всем вместе попытаться найти решения, заявил президент РФ Владимир Путин."В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения - пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным". - сказал Путин на пленарном заседании форума "Валдай".

https://ria.ru/20220929/ssha-1820219662.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "В современном мире отсидеться вряд ли удастся" Путин: "В современном мире отсидеться вряд ли удастся" 2022-10-27T17:22 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"