https://ria.ru/20221027/mintrud-1827151015.html

Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам

Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам - РИА Новости, 27.10.2022

Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам

Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:30

общество

андрей пудов

россия

госдума рф

пенсионный фонд рф

фонд социального страхования рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность есть, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов."Мы однозначно обеспечим выплату пенсий и всех социальных выплат в те сроки, которые предусмотрены законодательством", — сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме при рассмотрении проекта о бюджете Социального фонда.Говоря о начале следующего года, замминистра уточнил, что те, кто получает выплаты на счет в банке, получат их в последний рабочий день декабря. Получающие выплаты через почту смогут получить их с 3 января."Технически мы к этому готовы", - добавил Пудов.

https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html

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общество, андрей пудов, россия, госдума рф, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф