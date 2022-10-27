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Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам
Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам - РИА Новости, 27.10.2022
Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам
Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:30
2022-10-27T12:30
2022-10-27T12:30
общество
андрей пудов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность есть, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов."Мы однозначно обеспечим выплату пенсий и всех социальных выплат в те сроки, которые предусмотрены законодательством", — сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме при рассмотрении проекта о бюджете Социального фонда.Говоря о начале следующего года, замминистра уточнил, что те, кто получает выплаты на счет в банке, получат их в последний рабочий день декабря. Получающие выплаты через почту смогут получить их с 3 января."Технически мы к этому готовы", - добавил Пудов.
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общество, андрей пудов, россия, госдума рф, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф
Общество, Андрей Пудов, Россия, Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ
Минтруд заявил, что объединение ПФР и ФСС не помешает положенным выплатам
Замглавы Минтруда Пудов заявил, что объединение ПФР и ФСС в 2023 году не помешает выплатам