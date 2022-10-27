https://ria.ru/20221027/minoborony-1827181122.html

Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области

Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2022

Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области

Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:55

2022-10-27T13:55

2022-10-27T14:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

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безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР и сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html

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запорожская область, россия, безопасность, в мире, херсонская область , ми-8 амтш