https://ria.ru/20221027/minoborony-1827181122.html
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2022
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:55
2022-10-27T13:55
2022-10-27T14:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
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херсонская область
ми-8 амтш
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР и сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html
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запорожская область, россия, безопасность, в мире, херсонская область , ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, В мире, Херсонская область , Ми-8 АМТШ
13:55 27.10.2022 (обновлено: 14:01 27.10.2022)
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области