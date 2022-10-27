Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/minoborony-1827181122.html
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2022
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:55
2022-10-27T14:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
в мире
херсонская область
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762193064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645b6446447b718a576670d3043fd047.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР и сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762193064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0a49904b596b584ff63aa5e2b270301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, безопасность, в мире, херсонская область , ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, В мире, Херсонская область , Ми-8 АМТШ
13:55 27.10.2022 (обновлено: 14:01 27.10.2022)
 
Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР и сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:36Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьВ миреХерсонская областьМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала