https://ria.ru/20221027/mid-1827228064.html

Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД

Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД

Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:55

2022-10-27T15:55

2022-10-27T15:55

в мире

эммануэль макрон

мария захарова

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо он действительно выступает за мир, либо продолжит финансировать поставки оружия Киеву, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Президент Франции Эммануэль Макрон одну руку протягивает в сторону Ватикана с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании, а другой своей же рукой он выписывает счета и подписывает распоряжение о поставке вооружений в зону конфликта киевскому режиму. Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность посредничества папы Римского в переговорах Москвы с Вашингтоном.Ранее источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, и если бы обе стороны попросили его о посредничестве, он не отступился бы.Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".

https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html

https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html

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в мире, эммануэль макрон, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, киев