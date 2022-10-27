Рейтинг@Mail.ru
Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/mid-1827228064.html
Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД
Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД
Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:55
2022-10-27T15:55
в мире
эммануэль макрон
мария захарова
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо он действительно выступает за мир, либо продолжит финансировать поставки оружия Киеву, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Президент Франции Эммануэль Макрон одну руку протягивает в сторону Ватикана с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании, а другой своей же рукой он выписывает счета и подписывает распоряжение о поставке вооружений в зону конфликта киевскому режиму. Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность посредничества папы Римского в переговорах Москвы с Вашингтоном.Ранее источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, и если бы обе стороны попросили его о посредничестве, он не отступился бы.Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html
https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_555:596:2492:2048_1920x0_80_0_0_663878643c6a676fbcc7a15684f794a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, киев
В мире, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Киев
15:55 27.10.2022
 
Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД

Захарова: Макрону нужно решить, действительно ли он за мир, или за поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо он действительно выступает за мир, либо продолжит финансировать поставки оружия Киеву, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Президент Франции Эммануэль Макрон одну руку протягивает в сторону Ватикана с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании, а другой своей же рукой он выписывает счета и подписывает распоряжение о поставке вооружений в зону конфликта киевскому режиму. Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность посредничества папы Римского в переговорах Москвы с Вашингтоном.
Собор святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 17:20Религия
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине
Ранее источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, и если бы обе стороны попросили его о посредничестве, он не отступился бы.
Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
08:09Религия
Папа Римский подтвердил намерение Ватикана выступать миротворцем по Украине
 
В миреЭммануэль МакронМария ЗахароваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала