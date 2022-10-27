Макрону нужно решить, за мир он или за оружие Киеву, заявил МИД
Захарова: Макрону нужно решить, действительно ли он за мир, или за поставки оружия Киеву
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону прежде чем просить Ватикан о посредничестве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нужно определиться: либо он действительно выступает за мир, либо продолжит финансировать поставки оружия Киеву, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Президент Франции Эммануэль Макрон одну руку протягивает в сторону Ватикана с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании, а другой своей же рукой он выписывает счета и подписывает распоряжение о поставке вооружений в зону конфликта киевскому режиму. Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность посредничества папы Римского в переговорах Москвы с Вашингтоном.
Ранее источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, и если бы обе стороны попросили его о посредничестве, он не отступился бы.
Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".