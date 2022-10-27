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Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
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Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД
Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД
Москва фиксирует антироссийские, граничащие с "откровенной русофобией", заявления официальных лиц Молдавии, они фиксируются и не останутся без реакции, заявила... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:44
2022-10-27T14:05
молдавия
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
совет европы
нато
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва фиксирует антироссийские, граничащие с "откровенной русофобией", заявления официальных лиц Молдавии, они фиксируются и не останутся без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Упомянутые события (акции протеста и их подавление в Молдавии - ред.) сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны. Она граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.За развитием обстановки в Молдавии, где проходят многотысячные акции протеста населения из-за недовольства политикой властей, Москва наблюдает с озабоченностью, отметила официальный представитель МИД."Не буду комментировать действия властей республики по подавлению протестов, это дело молдавского народа - давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии", - добавила она.Россию также настораживает то, что в Молдавии раскручивается тезис о "российской угрозе", добавила Захарова."Другая настораживающая тенденция это методичное раскручивание в Молдавии тезиса о некой российской угрозе. Цель очевидна: подготовить общественное мнение к увеличению расходов на оборону, оправдать сотрудничество с НАТО, Европейским союзом, якобы "для защиты молдавского нейтралитета", - сказала она.У России же, подчеркнула представитель МИД РФ, с Молдавией и ее гражданами "все было нормально", множество из них приезжали работать в РФ - пока "купленные Западом политические деятели" не начали вести народ к пропасти под знаменами "неких западных ценностей".Ранее в октябре депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других государств и принять антироссийскую резолюцию, одобренную Парламентской ассамблеей Совета Европы. Выступая в парламенте, Алайба заявил, что, раз Совет Европы признал Россию "страной с террористическим режимом", то и Молдавия "должна сделать подобный шаг".
https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html
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молдавия, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, совет европы, нато
Молдавия, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, В мире, Совет Европы, НАТО
13:44 27.10.2022 (обновлено: 14:05 27.10.2022)
 
Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД

Захарова: русофобские заявления официальных лиц Молдавии не останутся безнаказанными

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва фиксирует антироссийские, граничащие с "откровенной русофобией", заявления официальных лиц Молдавии, они фиксируются и не останутся без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Упомянутые события (акции протеста и их подавление в Молдавии - ред.) сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны. Она граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:39
В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции
За развитием обстановки в Молдавии, где проходят многотысячные акции протеста населения из-за недовольства политикой властей, Москва наблюдает с озабоченностью, отметила официальный представитель МИД.
"Не буду комментировать действия властей республики по подавлению протестов, это дело молдавского народа - давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии", - добавила она.
Россию также настораживает то, что в Молдавии раскручивается тезис о "российской угрозе", добавила Захарова.
О войсках НАТО, безопасности Молдавии и ситуации на Украине. Полная версия интервью с Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Игорь Додон: власти Молдавии могут в любой момент ввести войска НАТО
"Другая настораживающая тенденция это методичное раскручивание в Молдавии тезиса о некой российской угрозе. Цель очевидна: подготовить общественное мнение к увеличению расходов на оборону, оправдать сотрудничество с НАТО, Европейским союзом, якобы "для защиты молдавского нейтралитета", - сказала она.
У России же, подчеркнула представитель МИД РФ, с Молдавией и ее гражданами "все было нормально", множество из них приезжали работать в РФ - пока "купленные Западом политические деятели" не начали вести народ к пропасти под знаменами "неких западных ценностей".
Ранее в октябре депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других государств и принять антироссийскую резолюцию, одобренную Парламентской ассамблеей Совета Европы. Выступая в парламенте, Алайба заявил, что, раз Совет Европы признал Россию "страной с террористическим режимом", то и Молдавия "должна сделать подобный шаг".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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МолдавияМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреСовет ЕвропыНАТО
 
 
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