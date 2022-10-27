https://ria.ru/20221027/mid-1827176604.html

Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД

Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Русофобия официальных лиц Молдавии не останется без реакции, заявили в МИД

Москва фиксирует антироссийские, граничащие с "откровенной русофобией", заявления официальных лиц Молдавии, они фиксируются и не останутся без реакции, заявила... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:44

2022-10-27T13:44

2022-10-27T14:05

молдавия

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва фиксирует антироссийские, граничащие с "откровенной русофобией", заявления официальных лиц Молдавии, они фиксируются и не останутся без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Упомянутые события (акции протеста и их подавление в Молдавии - ред.) сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны. Она граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.За развитием обстановки в Молдавии, где проходят многотысячные акции протеста населения из-за недовольства политикой властей, Москва наблюдает с озабоченностью, отметила официальный представитель МИД."Не буду комментировать действия властей республики по подавлению протестов, это дело молдавского народа - давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии", - добавила она.Россию также настораживает то, что в Молдавии раскручивается тезис о "российской угрозе", добавила Захарова."Другая настораживающая тенденция это методичное раскручивание в Молдавии тезиса о некой российской угрозе. Цель очевидна: подготовить общественное мнение к увеличению расходов на оборону, оправдать сотрудничество с НАТО, Европейским союзом, якобы "для защиты молдавского нейтралитета", - сказала она.У России же, подчеркнула представитель МИД РФ, с Молдавией и ее гражданами "все было нормально", множество из них приезжали работать в РФ - пока "купленные Западом политические деятели" не начали вести народ к пропасти под знаменами "неких западных ценностей".Ранее в октябре депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия должна последовать примеру других государств и принять антироссийскую резолюцию, одобренную Парламентской ассамблеей Совета Европы. Выступая в парламенте, Алайба заявил, что, раз Совет Европы признал Россию "страной с террористическим режимом", то и Молдавия "должна сделать подобный шаг".

https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html

https://ria.ru/20221026/dodon-1826835721.html

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молдавия, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, совет европы, нато