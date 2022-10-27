В Томской области сгорел вертолет Ми-8
В Томской области пожар в ангаре уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка"
Вертолет Ми-8. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, пожар случился утром в четверг в районе города Стрежевой на посадочной площадке "Колтогорский причал, 9 км" в ангаре, котором находился вертолет Ми-8.
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливается. По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве.
Как говорится на сайте компании, авиапредприятие "Ельцовка" создано в 2009 году на базе подразделения НАПО им. В.П. Чкалова и за это время прошло "большой путь от небольшого регионального перевозчика до преуспевающей авиакомпании", оказывающей широкий спектр транспортных услуг.
В парке предприятия 19 вертолетов Ми-8Т в различных модификациях, девять новейших Ми-8МТВ/АМТ с медицинскими модулями, а также легкие многоцелевые Robinson R-44 и Eurocopter AS350. География предоставления услуг: от Коми, Томской и Новосибирской областей до Камчатки.
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