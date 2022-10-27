https://ria.ru/20221027/mi-8-1827184020.html

В Томской области сгорел вертолет Ми-8

В Томской области сгорел вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.10.2022

В Томской области сгорел вертолет Ми-8

Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:02

2022-10-27T14:02

2022-10-27T14:02

происшествия

томская область

россия

ми-8

стрежевой

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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным ведомства, пожар случился утром в четверг в районе города Стрежевой на посадочной площадке "Колтогорский причал, 9 км" в ангаре, котором находился вертолет Ми-8."По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливается. По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве.Как говорится на сайте компании, авиапредприятие "Ельцовка" создано в 2009 году на базе подразделения НАПО им. В.П. Чкалова и за это время прошло "большой путь от небольшого регионального перевозчика до преуспевающей авиакомпании", оказывающей широкий спектр транспортных услуг.В парке предприятия 19 вертолетов Ми-8Т в различных модификациях, девять новейших Ми-8МТВ/АМТ с медицинскими модулями, а также легкие многоцелевые Robinson R-44 и Eurocopter AS350. География предоставления услуг: от Коми, Томской и Новосибирской областей до Камчатки.

https://ria.ru/20221027/svo-1827071828.html

https://ria.ru/20221026/pozhar-1826815786.html

томская область

россия

стрежевой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, томская область, россия, ми-8, стрежевой