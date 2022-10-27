Рейтинг@Mail.ru
В Томской области сгорел вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/mi-8-1827184020.html
В Томской области сгорел вертолет Ми-8
В Томской области сгорел вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.10.2022
В Томской области сгорел вертолет Ми-8
Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:02
2022-10-27T14:02
происшествия
томская область
россия
ми-8
стрежевой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/77/1552167751_0:151:3032:1856_1920x0_80_0_0_944cf01c3e8a3956cdff54cfaf9aedcb.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным ведомства, пожар случился утром в четверг в районе города Стрежевой на посадочной площадке "Колтогорский причал, 9 км" в ангаре, котором находился вертолет Ми-8."По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливается. По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве.Как говорится на сайте компании, авиапредприятие "Ельцовка" создано в 2009 году на базе подразделения НАПО им. В.П. Чкалова и за это время прошло "большой путь от небольшого регионального перевозчика до преуспевающей авиакомпании", оказывающей широкий спектр транспортных услуг.В парке предприятия 19 вертолетов Ми-8Т в различных модификациях, девять новейших Ми-8МТВ/АМТ с медицинскими модулями, а также легкие многоцелевые Robinson R-44 и Eurocopter AS350. География предоставления услуг: от Коми, Томской и Новосибирской областей до Камчатки.
https://ria.ru/20221027/svo-1827071828.html
https://ria.ru/20221026/pozhar-1826815786.html
томская область
россия
стрежевой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/77/1552167751_178:0:2853:2006_1920x0_80_0_0_3bdaf4282aa536c430523aa221b35d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, россия, ми-8, стрежевой
Происшествия, Томская область, Россия, Ми-8, Стрежевой
14:02 27.10.2022
 
В Томской области сгорел вертолет Ми-8

В Томской области пожар в ангаре уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка"

CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Пожар в ангаре в Томской области уничтожил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, пожар случился утром в четверг в районе города Стрежевой на посадочной площадке "Колтогорский причал, 9 км" в ангаре, котором находился вертолет Ми-8.
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 02:34Специальная военная операция на Украине
Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован, сообщило МЧС ДНР
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливается. По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве.
Как говорится на сайте компании, авиапредприятие "Ельцовка" создано в 2009 году на базе подразделения НАПО им. В.П. Чкалова и за это время прошло "большой путь от небольшого регионального перевозчика до преуспевающей авиакомпании", оказывающей широкий спектр транспортных услуг.
В парке предприятия 19 вертолетов Ми-8Т в различных модификациях, девять новейших Ми-8МТВ/АМТ с медицинскими модулями, а также легкие многоцелевые Robinson R-44 и Eurocopter AS350. География предоставления услуг: от Коми, Томской и Новосибирской областей до Камчатки.
Сотрудники МЧС России тушат пожар на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:53
В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
 
ПроисшествияТомская областьРоссияМи-8Стрежевой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала