https://ria.ru/20221027/mechet-1827263731.html

В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных

В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 27.10.2022

В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных

В Соборной мечети Москвы заработал Центр поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:16

религия

ильдар аляутдинов

москва

московская соборная мечеть

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Соборной мечети Москвы заработал Центр поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов."С началом частичной мобилизации к нам часто приходят как сами мобилизованные, так и их семьи. Они просят прочитать молитвы, дуа (специальная просьба к Всевышнему – ред.) или разъяснить те или иные религиозные правила, которыми нужно руководствоваться в непростое время. Опытные имамы… объясняют мобилизованным и их родителям, близким и друзьям все, что им нужно и можно", - рассказал Аляутдинов.Религиозный деятель отметил, что мобилизованные получают необходимую исламскую литературу."Мы также дарим ребятам молитвенные коврики и много всего, что необходимо для человека, находящегося в походных условиях. Несомненно, наша поддержка для них – молитвенная", - заключил муфтий.Прием мобилизованных проводится на первом этаже Московской Соборной мечети ежедневно с 10.00 до 17.00.

https://ria.ru/20220729/molitva-1805960795.html

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ильдар аляутдинов, москва, московская соборная мечеть, частичная мобилизация в россии