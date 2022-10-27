https://ria.ru/20221027/mechet-1827263731.html
В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных
В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 27.10.2022
В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных
В Соборной мечети Москвы заработал Центр поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:13
2022-10-27T17:13
2022-10-27T17:16
религия
ильдар аляутдинов
москва
московская соборная мечеть
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Соборной мечети Москвы заработал Центр поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов."С началом частичной мобилизации к нам часто приходят как сами мобилизованные, так и их семьи. Они просят прочитать молитвы, дуа (специальная просьба к Всевышнему – ред.) или разъяснить те или иные религиозные правила, которыми нужно руководствоваться в непростое время. Опытные имамы… объясняют мобилизованным и их родителям, близким и друзьям все, что им нужно и можно", - рассказал Аляутдинов.Религиозный деятель отметил, что мобилизованные получают необходимую исламскую литературу."Мы также дарим ребятам молитвенные коврики и много всего, что необходимо для человека, находящегося в походных условиях. Несомненно, наша поддержка для них – молитвенная", - заключил муфтий.Прием мобилизованных проводится на первом этаже Московской Соборной мечети ежедневно с 10.00 до 17.00.
https://ria.ru/20220729/molitva-1805960795.html
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ильдар аляутдинов, москва, московская соборная мечеть, частичная мобилизация в россии
Религия, Ильдар Аляутдинов, Москва, Московская соборная мечеть, Частичная мобилизация в России
17:13 27.10.2022 (обновлено: 17:16 27.10.2022)
В Соборной мечети Москвы открыли Центр поддержки семей мобилизованных
В Московской Соборной мечети заработал Центр поддержки семей мобилизованных
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Соборной мечети Москвы заработал Центр поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов.
"С началом частичной мобилизации к нам часто приходят как сами мобилизованные, так и их семьи. Они просят прочитать молитвы, дуа (специальная просьба к Всевышнему – ред.) или разъяснить те или иные религиозные правила, которыми нужно руководствоваться в непростое время. Опытные имамы… объясняют мобилизованным и их родителям, близким и друзьям все, что им нужно и можно", - рассказал Аляутдинов.
Религиозный деятель отметил, что мобилизованные получают необходимую исламскую литературу.
"Мы также дарим ребятам молитвенные коврики и много всего, что необходимо для человека, находящегося в походных условиях. Несомненно, наша поддержка для них – молитвенная", - заключил муфтий.
Прием мобилизованных проводится на первом этаже Московской Соборной мечети
ежедневно с 10.00 до 17.00.