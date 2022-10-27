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На Кубани медики проверят здоровье матери, свесившей ребенка с балкона - РИА Новости, 27.10.2022
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На Кубани медики проверят здоровье матери, свесившей ребенка с балкона
На Кубани медики проверят здоровье матери, свесившей ребенка с балкона - РИА Новости, 27.10.2022
На Кубани медики проверят здоровье матери, свесившей ребенка с балкона
Жительницу Краснодарского края, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего грудного ребенка, направят в медучреждение на обследование, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:07
2022-10-27T17:07
происшествия
россия
краснодарский край
здоровье - общество
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Жительницу Краснодарского края, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего грудного ребенка, направят в медучреждение на обследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В сети распространилось видео, на котором женщина стоит на балконе многоэтажки и, перегнувшись за перила, держит дитя за руку и ногу. Рядом стоит ребенок и пытается ей как-то помешать, но та уводит младенца в сторону."В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение о том, что в селе Агой на седьмом этаже многоквартирного дома грудному ребенку угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции… На месте с женщиной работают полицейские, после чего её направят в медицинское учреждение для прохождения обследования", - говорится в сообщении.По данным полиции, грудничка и его старшую сестру передали бабушке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20221027/nadrugatelstvo-1827146968.html
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, здоровье - общество, туапсинский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Здоровье - Общество, Туапсинский район
17:07 27.10.2022
 
На Кубани медики проверят здоровье матери, свесившей ребенка с балкона

В Краснодарском крае медики проверят мать, свесившую младенца с седьмого этажа в селе Агой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Жительницу Краснодарского края, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего грудного ребенка, направят в медучреждение на обследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В сети распространилось видео, на котором женщина стоит на балконе многоэтажки и, перегнувшись за перила, держит дитя за руку и ногу. Рядом стоит ребенок и пытается ей как-то помешать, но та уводит младенца в сторону.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
12:16
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение о том, что в селе Агой на седьмом этаже многоквартирного дома грудному ребенку угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции… На месте с женщиной работают полицейские, после чего её направят в медицинское учреждение для прохождения обследования", - говорится в сообщении.
По данным полиции, грудничка и его старшую сестру передали бабушке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
11:37
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЗдоровье - ОбществоТуапсинский район
 
 
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