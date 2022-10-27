https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html
Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ
Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:06
2022-10-27T12:06
2022-10-27T12:07
общество
россия
александр хинштейн
госдума рф
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды.Так, часть 4 статьи 5 закона о рекламе дается в новой редакции с уточнением, что "реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ.Кроме того, в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол.Также предлагаются поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Авторы предлагают установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, теле- и радиопередачах, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, установив требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя.Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания, говорится в материалах к проекту.По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, все 100 процентов субъектов РФ прислали положительный отзыв на проекты законов, "в том числе и новые российские территории".Отвечая на вопросы депутатов, Хинштейн пояснил, что при необходимости оценки материалов экспертиза назначается уполномоченными органами, при этом "последнее слово остается за судом, все гласно и публично".Отвечая на вопрос представителя КПРФ, не слишком ли мягкое наказание за пропаганду ЛГБТ - только денежные штрафы, - политик подчеркнул: "Наша задача - не вывести во двор и расстрелять, наша задача - сделать так, чтобы этого не происходило".
https://ria.ru/20221027/lgbt-1827133552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
12:06 27.10.2022 (обновлено: 12:07 27.10.2022)
Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ
Госдума приняла в I чтении проект с поправками о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды.
Так, часть 4 статьи 5 закона о рекламе дается в новой редакции с уточнением, что "реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".
Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ.
Кроме того, в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол.
Также предлагаются поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Авторы предлагают установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, теле- и радиопередачах, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, установив требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя.
Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания, говорится в материалах к проекту.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна
, все 100 процентов субъектов РФ
прислали положительный отзыв на проекты законов, "в том числе и новые российские территории".
Отвечая на вопросы депутатов, Хинштейн пояснил, что при необходимости оценки материалов экспертиза назначается уполномоченными органами, при этом "последнее слово остается за судом, все гласно и публично".
Отвечая на вопрос представителя КПРФ, не слишком ли мягкое наказание за пропаганду ЛГБТ - только денежные штрафы, - политик подчеркнул: "Наша задача - не вывести во двор и расстрелять, наша задача - сделать так, чтобы этого не происходило".