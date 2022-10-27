https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html

Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ

Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:06

2022-10-27T12:06

2022-10-27T12:07

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды.Так, часть 4 статьи 5 закона о рекламе дается в новой редакции с уточнением, что "реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ.Кроме того, в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол.Также предлагаются поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Авторы предлагают установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, теле- и радиопередачах, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, установив требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя.Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания, говорится в материалах к проекту.По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, все 100 процентов субъектов РФ прислали положительный отзыв на проекты законов, "в том числе и новые российские территории".Отвечая на вопросы депутатов, Хинштейн пояснил, что при необходимости оценки материалов экспертиза назначается уполномоченными органами, при этом "последнее слово остается за судом, все гласно и публично".Отвечая на вопрос представителя КПРФ, не слишком ли мягкое наказание за пропаганду ЛГБТ - только денежные штрафы, - политик подчеркнул: "Наша задача - не вывести во двор и расстрелять, наша задача - сделать так, чтобы этого не происходило".

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827133552.html

https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, лгбт-сообщество