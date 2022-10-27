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Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
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Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ
Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность, депутаты... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:48
2022-10-27T11:56
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность, депутаты будут их рассматривать.В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это.Спикер ГД отметил, что, рассматривая законопроекты, депутаты принимают решение исключительно в интересах граждан, в интересах страны."Посмотрите, к чему привела пропаганда нетрадиционных ценностей. В Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Штат Мэриленд, США – центр этой идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за два года - коллеги, подчеркиваю, за два года - выросло почти в шесть раз и сегодня составляет 45%, почти половина всех учащихся штата", - отметил политик.По словам Володин, в детской гендерной клинике Орегонского университета науки и здравоохранения менее чем за десять лет количество обращений за услугами по смене пола и терапии гормональными препаратами, выросло почти в 50 раз. "Роль пропаганды, роль тех, кто продвигает нетрадиционные ценности. К чему это приводит – вот вам наглядный пример. Но это их путь, они его выбрали, посмотрим, чем это все закончится", - сказал он.По мнению законодателя, у России другой путь - его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. "У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Поэтому все то, что мы сейчас видим, в мире происходит трагедия большая. Ее навязывают, мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное - это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
11:48 27.10.2022 (обновлено: 11:56 27.10.2022)
 
Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ

Володин: возможны ужесточающие поправки ко II чтению проектов о запрете пропаганды ЛГБТ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность, депутаты будут их рассматривать.
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это.
"Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать", - сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что, рассматривая законопроекты, депутаты принимают решение исключительно в интересах граждан, в интересах страны.
"Посмотрите, к чему привела пропаганда нетрадиционных ценностей. В Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Штат Мэриленд, США – центр этой идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за два года - коллеги, подчеркиваю, за два года - выросло почти в шесть раз и сегодня составляет 45%, почти половина всех учащихся штата", - отметил политик.
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По словам Володин, в детской гендерной клинике Орегонского университета науки и здравоохранения менее чем за десять лет количество обращений за услугами по смене пола и терапии гормональными препаратами, выросло почти в 50 раз. "Роль пропаганды, роль тех, кто продвигает нетрадиционные ценности. К чему это приводит – вот вам наглядный пример. Но это их путь, они его выбрали, посмотрим, чем это все закончится", - сказал он.
По мнению законодателя, у России другой путь - его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. "У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Поэтому все то, что мы сейчас видим, в мире происходит трагедия большая. Ее навязывают, мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное - это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим", - подчеркнул Володин.
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