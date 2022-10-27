https://ria.ru/20221027/lgbt-1827133552.html

Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ

Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022

Володин не исключил поправок ко II чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность, депутаты... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:48

2022-10-27T11:48

2022-10-27T11:56

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность, депутаты будут их рассматривать.В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это.Спикер ГД отметил, что, рассматривая законопроекты, депутаты принимают решение исключительно в интересах граждан, в интересах страны."Посмотрите, к чему привела пропаганда нетрадиционных ценностей. В Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Штат Мэриленд, США – центр этой идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за два года - коллеги, подчеркиваю, за два года - выросло почти в шесть раз и сегодня составляет 45%, почти половина всех учащихся штата", - отметил политик.По словам Володин, в детской гендерной клинике Орегонского университета науки и здравоохранения менее чем за десять лет количество обращений за услугами по смене пола и терапии гормональными препаратами, выросло почти в 50 раз. "Роль пропаганды, роль тех, кто продвигает нетрадиционные ценности. К чему это приводит – вот вам наглядный пример. Но это их путь, они его выбрали, посмотрим, чем это все закончится", - сказал он.По мнению законодателя, у России другой путь - его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. "У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Поэтому все то, что мы сейчас видим, в мире происходит трагедия большая. Ее навязывают, мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное - это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, вячеслав володин