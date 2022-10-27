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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:20

2022-10-27T11:20

2022-10-27T12:20

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц.Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц.Иностранного гражданина за это могут оштрафовать на 800 тысяч рублей и выдворить из страны.Кроме того, вводится статья за "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Принятые в первом чтении поправки в законы о рекламе, СМИ и информации запрещают распространять контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Также предлагается установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной для них информации.Как сообщил на заседании спикер Думы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроекта могут поступить поправки, ужесточающие наказания.

https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, лгбт-сообщество