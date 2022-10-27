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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:20
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц.Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц.Иностранного гражданина за это могут оштрафовать на 800 тысяч рублей и выдворить из страны.Кроме того, вводится статья за "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Принятые в первом чтении поправки в законы о рекламе, СМИ и информации запрещают распространять контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Также предлагается установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной для них информации.Как сообщил на заседании спикер Думы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроекта могут поступить поправки, ужесточающие наказания.
https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html
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общество, россия, госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
11:20 27.10.2022 (обновлено: 12:20 27.10.2022)
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:50
Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить
Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц.
Иностранного гражданина за это могут оштрафовать на 800 тысяч рублей и выдворить из страны.
Кроме того, вводится статья за "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.
Принятые в первом чтении поправки в законы о рекламе, СМИ и информации запрещают распространять контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Также предлагается установить механизм ограничения доступа детей к запрещенной для них информации.
Как сообщил на заседании спикер Думы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроекта могут поступить поправки, ужесточающие наказания.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 02:57
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами
 
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