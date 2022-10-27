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Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/kuban-1827072963.html
Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"
Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 27.10.2022
Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"
Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:07
2022-10-27T11:09
дмитрий чернышенко
краснодарский край
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов", - сказал Чернышенко.В аппарате вице-премьера, в свою очередь уточнили, что Чернышенко поручил создать рабочую группу по реализации этого проекта. В нее войдут Минстрой, Минэкономразвития России, и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.Администрация Краснодарского края и корпорация "Туризм.РФ" в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.
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дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Дмитрий Чернышенко, Краснодарский край, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
03:07 27.10.2022 (обновлено: 11:09 27.10.2022)
 
Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"

Чернышенко: создание курорта "Новая Анапа" привлечет более трех миллионов туристов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов", - сказал Чернышенко.
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В аппарате вице-премьера, в свою очередь уточнили, что Чернышенко поручил создать рабочую группу по реализации этого проекта. В нее войдут Минстрой, Минэкономразвития России, и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.
"В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 миллионов человек", - добавил Чернышенко.
Администрация Краснодарского края и корпорация "Туризм.РФ" в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоКраснодарский крайРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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