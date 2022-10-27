https://ria.ru/20221027/kuban-1827072963.html

Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"

Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 27.10.2022

Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"

Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:07

2022-10-27T03:07

2022-10-27T11:09

дмитрий чернышенко

краснодарский край

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов", - сказал Чернышенко.В аппарате вице-премьера, в свою очередь уточнили, что Чернышенко поручил создать рабочую группу по реализации этого проекта. В нее войдут Минстрой, Минэкономразвития России, и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.Администрация Краснодарского края и корпорация "Туризм.РФ" в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.

https://ria.ru/20221026/startap-1826831783.html

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дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм