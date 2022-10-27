03:07 27.10.2022 (обновлено: 11:09 27.10.2022)
Чернышенко рассказал, что принесет Кубани создание курорта "Новая Анапа"
Чернышенко: создание курорта "Новая Анапа" привлечет более трех миллионов туристов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Создание курорта "Новая Анапа" привлечет в Краснодарский край дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно, для реализации курорта будет создана рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов", - сказал Чернышенко.
В аппарате вице-премьера, в свою очередь уточнили, что Чернышенко поручил создать рабочую группу по реализации этого проекта. В нее войдут Минстрой, Минэкономразвития России, и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.
"В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 миллионов человек", - добавил Чернышенко.
Администрация Краснодарского края и корпорация "Туризм.РФ" в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.
25 октября, 10:54Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи